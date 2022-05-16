Рашистов заманили в ловушку и выбили с плацдарма: детали удара ВСУ на Северском Донце

Враг потерял немало техники и живой силы и был вынужден отступить, рассказал Юрий Бутусов.
В результате эффективных действий украинских защитников, пресечена попытка оккупантов РФ форсировать Северский Донец в районе села Серебрянка.
ВСУ также не дали рашистам закрепиться на захваченном плацдарме. Об этом рассказал военкор Юрий Бутусов, пишет Цензор.НЕТ.
По его данным, враг потерял немало техники и живой силы и был вынужден отступить на левый берег реки. Украинские воины приведенную переправу уничтожили.
"Серебрянка - это несколько западнее по руслу Северского Донца от Белогоровки. Здесь тоже была попытка навести переправу. Здесь уничтожено немало инженерной и боевой техники. Потери оккупантов здесь тоже огромны. У нас все считают потери возле Белогоровки, но у Серебрянки уничтожено не менее нескольких десятков вражеской техники... Враг навел переправу, переправил через реку технику, но украинские воины не дали возможности закрепиться на плацдарме и уничтожили оккупантов", - добавил Бутусов.
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Ранее сообщалось о том, что в поселке Белогоровка на Луганщине российские оккупанты понесли огромные потери, пытаясь форсировать реку Северский Донец.
11 мая украинская артиллерия уничтожила российские понтонные мосты. В результате удара потеряла 485 оккупантов и более 80 единиц техники.
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