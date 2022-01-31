Расстрел людей нацгвардейцем в Днепре: новые данные о погибших

Задержание Артема Рябчука / Facebook/UA.National.Police

С 21-летним старшим солдатом Артемом Левковским, который стал жертвой бойни, устроенной нацгвардейцем Артемом Рябчуком в Днепре, пришли проститься сотни людей.

Его похоронили в городе Алешки, где он родился и вырос, говорится в материале Канала 24.

Отмечается, что парень остался в воинской части после срочной службы. По собственному желанию прошел специальные курсы и стал кинологом.

"Он хотел в Госпогранслужбу, хотел подписать контракт. Общались с ним. Постоянно был на позитиве, добрый, веселый, отзывчивый человек", – рассказал знакомый погибшего Анатолий Спильный.

Журналисты уточнили, что у еще одного погибшего старшего лейтенанта и начальника караула Александра Буганова осталось двое детей. Он был родом из села Подо-Калиновка, был в АТО, на четыре месяца попал в плен.

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"Мы вместе с Александром служили в воинской части. Он был моим подчиненным. Вместе с ним находились в зоне АТО. Много раз общались, дружили семьями, очень порядочный, хороший человек", – рассказал знакомый погибшего Василий Карась.

19-летнего солдата Леонида Черника похоронили в Каховке. До конца службы ему оставалось всего три месяца. После армии парень планировал помогать родителям. У него была специальность электросварщика.

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Кровавая бойня в Днепре

Около 4 часов утра 27 января в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец Артемий Рябчук открыл огонь из автоматического оружия по товарищах по службе. В результате погибли 5 человек, в том числе женщина-работница завода, еще 5 – получили ранения. Рябчук с оружием и патронами сбежал. Сейчас он задержан. ГБР открыло уголовное производство.

Как сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, Рябчук является призывником срочной службы из города Измаил Одесской области, вырос без отца.

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