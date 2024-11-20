'Разные типы ракет': РФ может массированно ударить по Украине: что известно

5 посольств разных стран остановили свою работу 20 ноября из-за угрозы массированного удара по Украине, также есть угроза применения ракеты РС-26 "Рубеж".

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РФ собрала на аэродромах 29 самолетов стратегической авиации / Коллаж Главред, фото: ГСЧС Киевщины, УНИАН, defence-ua

Кратко:

РФ нарастила количество стратегической авиации на аэродромах - OSINT

Что известно о вероятном запуске ракет РС-26

Есть ли угроза массированного удара по Украине

20 ноября Посольство США в Киеве опубликовало обращение к гражданам США, проживающим на территории Украины с призывом находиться в укрытиях в случае объявления тревоги. Дипломаты отмечают, что получили конкретную информацию о подготовке России к значительному удару по территории Украины 20 ноября.

Вслед за посольством США, аналогичные заявления опубликовали посольства Италии, Греции, Испании и Казахстана.

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Главред выяснил, что может готовить Россия и, есть ли угроза массированной ракетной атаки по Украине.

О чем предупредили в посольстве США

Посольство США сообщило о получении конкретной информации относительно возможного массированного воздушного удара по Украине 20 ноября. Заявление с предупреждением было опубликовано на официальном сайте посольства, а граждан США в Украине призвали к осторожности.

"Посольство США в Киеве получило конкретную информацию о возможной значительной воздушной атаке 20 ноября. Из соображений предосторожности посольство будет закрыто, а сотрудникам посольства приказано укрыться на месте. Посольство США рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги", - говорится в заявлении.

Источники в дипломатической миссии уточнили для "Суспільного", что закрытие посольства США в Киеве связано с угрозой комбинированного нападения дронов и ракет, а не с усилением ядерной риторики Кремля.

Сотрудников посольства инструктировали работать дистанционно и оставаться в укрытиях во время воздушной тревоги.

"Закрытие посольства связано с воздушными тревогами, включая повышение возможной угрозы комбинированного нападения с беспилотников и ракет, как это произошло недавно. Мы продолжаем следить за ситуацией, сотрудничая с украинскими партнерами", - сказали источники в посольстве США.

Реакция украинского МИДа

В МИД Украины подчеркнули, что ведомство постоянно контактирует с партнерами относительно возможных угроз безопасности. Отмечается, что обстрелы со стороны государства-агрессора, к сожалению, остаются ежедневной реальностью для украинцев уже более тысячи дней.

На 1001-й день полномасштабного вторжения угроза российских обстрелов остается такой же актуальной, как и раньше. В МИД считают, что партнеры должны реагировать так же как и в предыдущие дни, без дополнительного информационного нагнетания.

"Просим всех граждан Украины сохранять бдительность, не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и следовать в укрытие в случае опасности - как и каждый раз при угрозе российского ракетного обстрела", - говорится в сообщении.

РФ нарастила количество стратегической авиации на аэродромах - OSINT

OSINT-сообщество Tracking сообщает, что Россия существенно увеличила количество бомбардировщиков Ту-160 вблизи Украины на двух авиабазах.

По состоянию на вечер 18 ноября на авиабазе "Оленья" расположено 8 Ту-160, а на "Энгельс-2" - 2 таких самолета. Стоит отметить, что 17 ноября Россия впервые за последние 550 дней использовала 6 бомбардировщиков Ту-160 для запуска ракет Х-101. До этого Ту-160 привлекали к атакам 18 мая 2023 года.

"В целом использование Ту-160 существенно ничего не меняет, то же самое могут делать Ту-95МС. Информации по снаряжению бортов Ту-95МС/Ту-160 нет. Передислокационных рейсов для зарядки КР Х-101 мы пока не наблюдаем", - указывают аналитики.

Самолеты стратегической авиации, которые обстреливают Украину / Инфографика: Главред

Суммарно, по состоянию на 18 ноября, Россия сосредоточила 29 стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160:

Авиабаза "Оленья":

12 Ту-95МС,

8 Ту-160.

Авиабаза "Энгельс-2":

4 Ту-95МС,

2 Ту-160.

Авиабаза "Дягилево":

3 Ту-95МС.

Что такое OSINT Разведка из открытых источников (англ. Open source intelligence, OSINT) - это сбор и анализ данных, полученных из открытых источников (открытых источников и общедоступной информации), для получения разведывательных данных, пригодных для практических действий. OSINT в первую очередь используется в функциях национальной безопасности, правоохранительных органов и бизнес-разведки, а также имеет ценность для аналитиков, которые используют неконфиденциальную разведывательную информацию для ответа на секретные, несекретные или собственные разведывательные запросы в рамках предыдущих разведывательных дисциплин, сообщает Википедия.

Что известно о вероятном запуске ракет РС-26

Украинские медиа активно обсуждают возможный запуск Россией сегодня, 20 ноября, баллистической ракеты средней дальности РС-26 "Рубеж", предназначенной для доставки ядерных боезарядов. В то же время официальных подтверждений этой информации пока нет.

По данным Defense Express, мнения расходятся: одни источники сообщают о возможном тестовом запуске с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области, другие считают, что возможно боевое применение по территории Украины.

Однако, аналитики отмечают сценарий боевого применения ракеты маловероятным.

Издание отмечает, что статус этой разработки остается неопределенным, хотя известно, что это не первое ее испытание. Предположительно, работа над РС-26 "Рубеж" началась не позднее 2006 года. Программа была засекречена, поскольку ее реализация нарушала положения договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД).

"В то же время точные характеристики РС-26 "Рубеж" пока неизвестны. Среди тех, которые являются довольно вероятными - стартовый вес в пределах 40-50 тонн, дальность до 6000 км, оснащение в виде четырех раздельных боевых блоков мощностью 0,3 Мт каждый, аналогичные тем, которые используются в РС-24 "Ярс". Также считается, что он может быть оснащен гиперзвуковым планирующим блоком типа "Авангард", - указывают аналитики.

Что известно о Defense Express Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал, пишет Википедия. Компания признается экспертной в своей области многочисленными украинскими СМИ. Участвовала в реализации информационных проектов, в частности для ГУР МОУ.

Как отреагировали в ГУР

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает, что Россия проводит масштабную информационно-психологическую атаку против Украины.

В мессенджерах и социальных сетях от имени ГУР распространяется ложная информация об угрозе "особо массированного" ракетно-бомбового удара по украинским городам сегодня.

"Данное сообщение - фейк, оно содержит типичное для российских информационно-психологических операций грамматические ошибки. Призываем доверять информации только с официальных ресурсов и от спикеров ГУР МО", - указывают разведчики.

Отмечается, что враг, не имея возможности сломать украинцев силой, использует методы запугивания и психологического давления. Граждан призывают оставаться бдительными и сохранять стойкость.

В ГУР призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги - в случае опасности лучше переждать в укрытии.

Есть ли угроза массированного удара по Украине - ответ СНБО

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отмечает, что россияне заранее готовились к обстрелам в холодное время года, используя тактику накопления ракет, подготовки авиации и флота.

Он отмечает, что основной акцент делается на крылатые и баллистические ракеты, а также дроны, чтобы истощить украинскую ПВО. Эти планы были известны заранее, и о них предупреждали.

"Россияне имеют в своем арсенале различные типы ракет. И это также известно. Информационно сейчас они также пытаются качать панические настроения на фоне закрытия посольств", - добавляет он.

Откуда и чем РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Коваленко подчеркнул, что за три года полномасштабной войны, зная о наличии у России ракет и ее намерениях наносить удары по Украине и инфраструктуре, украинцы уже осознали важность подготовки. Он советует заранее планировать время, определять безопасные места для укрытия, просчитывать маршрут и время для их достижения. Также необходимо следить за официальными сообщениями, особенно от Воздушных Сил.

"Относительно паники, которую пытаются подогревать - еще раз уточню, что Россия готовилась к обстрелам и это является частью войны. Планы россиян известны Силам обороны. Противодействие есть и будет", - резюмировал Андрей Коваленко.

Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

Есть ли угроза массированного удара по Киеву

Мониторинговый канал "Николаевский Ванек" сообщает, что пока отсутствует информация об угрозе массированного удара по столице.

"На тревогу реагировать стоит всегда при угрозе баллистики, учитывая как быстро она долетает", - указывают аналитики.

По состоянию на данный момент:

стратегическая авиация не зафиксирована в воздухе;

в Черном море находятся 6 кораблей с ракетами "Калибр";

информации о запуске дронов-камикадзе нет;

информации о запуске суперконтинентальных баллистических ракет также нет (в случае угрозы тревога будет объявлена по всей стране);

угроза баллистических ракет может возникнуть в любой момент.

"Если нет информации - то зачем мне что-то писать и лишний раз нагнетать. Информационные разгоны на меня не действуют, закрытие посольств не беспокоят (а почему не закрывали, когда реально были пуски ракет и кучи мопедов?", - говорится в сообщении.

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