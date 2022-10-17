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Резников анонсировал "сюрпризы" для россиян: Украина ожидает получения новых наименований РСЗО

17 октября 2022, 15:55

На вооружении украинской армии уже есть несколько десятков реактивных систем MLRS трех видов (M142 HIMARS, M270, Mars II).

Резников, NASAMS
Резников анонсировал получение новых наименований РСЗО / Коллаж фото kongsberg.com, скрин

Правительство Украины ожидает получения от международных партнеров новых наименований реактивных систем залпового огня. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в Facebook.

Как отметил глава Минобороны, украинское небо уже защищает первая из четырех систем ПВО IRIS-T. Кроме того, на вооружении ВСУ есть несколько десятков реактивных систем MLRS трех видов (M142 HIMARS, M270, Mars II).

"В ближайшее время мы ожидаем пополнение в этой "семье" - и новыми наименованиями, и количественное", - написал Резников.

Также он сообщил, что Украина получила сотни артиллерийских систем калибра 155-мм (М777, FН70, PzH 2000, М109, Краб, Caesar, Zuzana) и 105-мм (M101, L119) и сотни БТР и БМП (в том числе M113, VAB, FV 103 Spartan).

Кроме того, украинские военные имеют сотни бронированных автомобилей (в том числе Bushmaster, Iveco, Mastiff, Husky, Ford, MRAP), сотни минометов, тысячи противотанковых ракетных комплексов (в том числе JAVELIN, NLAW, MILAN, TOW, BILL, HELLFIRE) и более тысячи переносных зенитно-ракетных комплексов (в том числе Stinger, Piorun, Mistral, Martlet, Starstreak, Stormer).

По словам министра, наша страна получила также десятки радаров различных типов, десятки БПЛА, противорадарные ракеты HARM, противокорабельные системы Harpoon и тысячи единиц различных типов стрелкового оружия.

Глава украинского оборонного ведомства заявил, что это огромная, неоценимая помощь.

"Вскоре ожидаем поставки первых систем ПВО NASAMS. Наши воины заканчивают постижения техники", - подчеркнул Резников.

Военная помощь Украине

На фоне массированных российских обстрелов украинских городов генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об увеличении военной помощи Украине. По его словам, сейчас главным приоритетом является отправка нашему государству дополнительных систем противовоздушной обороны для реализации права на самооборону.

Ранее сообщалось, что Украина получила от ФРГ первую систему противовоздушной обороны IRIS-T. Передача боевой единицы состоялась 11 октября на украинско-польской границе.

Кроме того, президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму 725 миллионов долларов. Деньги пойдут на предметы оборонного назначения, услуги Министерства обороны, а также военное образование и подготовку для бойцов ВСУ.

Больше новостей о военной помощи Украине:

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