HIMARS и ракеты HARM: что получит Украина из нового пакета помощи от США

HIMARS / Фото DVIDSHUB Flickr

В рамках нового пакета помощи на 675 млн долларов от США Украина получит дополнительные боеприпасы для HIMARS, ракеты HARM, гаубицы и противотанковые системы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны США.

Сообщается, что Госдеп уведомил Конгресс о намерении выделить 2 млрд долларов на долгосрочные инвестиции в иностранное военное финансирование - 1 млрд долларов для укрепления безопасности Украины и 1 млрд долларов для 18 соседей страны из региона.

В новый пакет военной помощи Украине от США вошли:

Видео дня

дополнительные боеприпасы для HIMARS;

четыре 105-мм гаубицы и 36 000 105-мм артиллерийских снарядов;

дополнительные высокоскоростные противорадарные ракеты (HARM);

100 бронированных высокомобильных многоцелевых колесных машин (HMMWV);

1,5 миллиона патронов к стрелковому оружию;

более 5000 противотанковых систем;

1000 155-мм снарядов дистанционных противоброневых мин (RAAM);

дополнительные гранатометы и стрелковое оружие;

50 БМП;

приборы ночного видения и другое полевое оборудование.

Военная помощь Украине от США

19 августа стало известно, что администрация президента США Джо Байдена готовит дополнительную военную помощь Украине на сумму около 800 млн долларов.

20 августа Вашингтон официально объявил о новом пакете помощи для Украины. В него вошли боеприпасы к HIMARS, БПЛА ScanEagle, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM, Javelins и прочее.

24 августа президент США Джо Байден утвердил предоставление Украине крупнейшего пакета военной помощи на 3 млрд долларов. Он предусматривает передачу нашей стране 6 ракетных комплексов NASAMS, беспилотников и 300 тысяч снарядов.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером США Джо Байденом и выразил признательность главе Белого дома Джо Байдену за противовоздушную оборону NASAMS, которая защитит от ракетного террора России.

27 августа сообщалось, что министерство обороны США закупит для Украины зенитно-ракетные комплексы NASAMS. Пентагон заключил сделку на 182 миллиона долларов с компанией Raytheon.

Читайте также: