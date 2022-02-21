РФ обвинила Украину в подрыве погранпункта на границе: в ФСБ насмешили странным видео

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В ФСБ РФ сообщили о том, что в понедельник утром выпущенным якобы с территории Украины снарядом полностью разрушен российский пограничный пункт в Ростовской области в 150 метрах от границы, пострадавших нет.

Источник РБК сообщил, что инцидент произошел у хутора Щербаково. Он расположен на мариупольском направлении, граница там контролируется силами "ДНР".

ФСБ опубликовала кадры с места попадания. На них не видно никакой инфраструктуры, кроме самого разрушенного одноэтажного строения, расположенного в окружении деревьев.

Отметим, что разрушенный вагончик выглядит, как после прямого попадания, причем с первого же снаряда – в кадре не наблюдается никаких воронок.

Кроме того, характер повреждений позволяет предположить, что взрыв был осуществлен изнутри строения.

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Обратим внимание, что к разрушенному вагончику приставлен флаг РФ, вероятно для того, чтобы продемонстрировать его российскую принадлежность. Однако он явно не сохранился бы в результате взрыва.

Все это можно трактовать как спланированную постановку.

Новость обновляется.