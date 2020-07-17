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Убийство "важняка" СБУ в Киеве: стали известны детали нападения

Злоумышленники ударили Романа Закладного по голове, после чего завладели его личными вещами.

17 июля 2020, 12:25
Двоим подозреваемым объявлено подозрение / @kyiv.gp.gov.ua

В прокуратуре Киева рассказали подробности убийства в Киеве сотрудника Службы безопасности Украины.

Как сообщается в Facebook прокуратуры, правоохранители сообщили о подозрении двум лицам, причастным к совершению разбойного нападения в Киеве на сотрудника СБУ и нанесении ему тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть.

Следствием установлено, что 14 июля 2020 года примерно в 23 часов 30 минут, находясь на ул. Иорданской, подозреваемые заметили потерпевшего и напали на него с целью завладения его имуществом.

Один из злоумышленников нанес мужчине удар в область головы, после чего нападавшие завладели его личными вещами, мобильными телефонами, банковской картой, сумкой и документами, и скрылись с места преступления. Тело потерпевшего без признаков жизни обнаружили прохожие.

По результатам проведенных комплексных мероприятий правоохранителям удалось установить лиц, причастных к совершению этого преступления, и задержать их.

Ими оказались двое мужчин 1990 и 1997 г.р., которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности: один из них сейчас является обвиняемым в уголовном производстве, которое находится на рассмотрении в Оболонском районном суде столицы, а другой ранее судимый за умышленное тяжкое телесное повреждение.

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В ходе осмотра по месту жительства задержанных правоохранители изъяли банковскую карточку потерпевшего, его документы и сумку. Также установлено лицо, которому злоумышленники сбыли мобильные телефоны погибшего. Указанные вещественные доказательства изъяты.

Кроме того, в ходе обследования прилегающей к месту происшествия территории изъято предполагаемое орудие преступления.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в ночь на среду, 15 июля, в Оболонском районе Киева на улице Иорданской был найден убитым следователь по особо важным делам Службы безопасности Украины Роман Закладный.

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