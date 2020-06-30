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России пришлось увеличить транзит газа через Украину: названа причина

Россия не спешит отказываться от украинского транзита.

30 июня 2020, 18:36
ГТС, газовая труба
России понадобилась украинская ГТС из-за ремонта Турецкого потока-2 / УНИАН

В июне по причине ремонтных работ на газопроводе Турецкий поток-2 Россия была вынуждена увеличить транзит газа по южному маршруту газотранспортной системы Украины на 50%.

Об этом заявили в пресс-службе оператора украинской ГТС.

Отмечается, что в июне россияне прокачали по южной ветке ГТС 26,5 миллионов кубометров газа. Такие объемы на 50% превысили показатели, зафиксированные в мае. По сравнению с апрелем транзит и вовсе вырос в 4 раза.

Это связано с ремонтными работами на газопроводе Турецкий поток-2, функционирование которого остановлено на 5 дней. Газ по Турецкому потоку идет по дну Черного моря с территории РФ в Турецкую республику.

"Рост объемов транспортировки газа связан с плановой остановкой на ремонт газопровода Турецкий поток с 23 по 28 июня", - отмечают в ГТС.

Таким образом, суточный объем прокачки голубого топлива в трансбалканском направлении вырос до 4 миллионов кубометров в сутки, тогда как ранее этот показатель составлял 0,2 миллиона.

Отметим, с начала 2020 года Россия по украинской ГТС прокачала 20 миллиардов кубометров газа – на 46% меньше, чем за тот же период в 2019 году. Тогда объем транзита составил 36,9 миллиардов кубометров.

Ранее стало известно, что Россия начала демонтаж труб, по которым к границе Украины подается газ для транзита с целью возможного исключения транзита голубого топлива через украинскую территорию в будущем.

В Нафтогазе заявили, что Кремль таким образом блефует и пытается продвигать Северный поток-2.

ГТС. газ новости Украины энергетика новости России Турецкий поток
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