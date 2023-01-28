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"Россия - это лузер": Кочетков объяснил, почему РФ уже не в силах изменить ход войны

28 января 2023, 16:02
Россия уже не может придумать никакого супероружия, а полтора десятка танков ничего не решает, считает политический эксперт.
Александр Кочетков, Владимир Путин
Александр Кочетков, Владимир Путин / Главред, скриншот YouTube

Политический эксперт Александр Кочетков оценил шансы России переломить ход войны в свою пользу.

Во время чата на Главреде он отметил, что он проанализировал10 возможных пунктов, включая абсурдные вроде расширения ЧВК "Вагнер" на всю Российскую Федерацию.

Эксперт отметил, что сейчас набрали порядка 40 тысяч зеков в наемники, но можно и 400 тысяч набрать – на постсоветском пространстве зеков хватает.

"Ведь человеку несладко сидеть в тюрьме, а тут ему предлагают четыре месяца повоевать символически, а потом оказаться на свободе. Но выяснилось, что из всех набранных 40 тысяч на свободе вроде бы оказались 20, но и тех с помощью кувалды уговорили остаться ещё повоевать. То есть никто не вышел на свободу. Так что эта тема отпадает", - отметил Кочетков.

Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

По его словам, сейчас главное то, что Россия уже не может придумать никакого супероружия, а полтора десятка танков ничего не решает.

"Нужна массовость. Но закупки большого количества баллистических ракет у Ирана не складываются – никто не хочет помогать лузерам. А Россия – это лузер: она обещала за три дня взять Киев, за две недели – Украину, причем пообещала это всем, в том числе Китаю, Штатам, Европе, мол, вы квакнуть не успеете, а мы уже все порешаем, и будет сидеть в Киеве наше пророссийское правительство, как вы посадили тут проамериканское", - пояснил аналитик.

Он подчеркнул, что чего-то массового, способного изменить ход событий, у России нет. Разве что у нее вдруг появятся баллистические ракеты в большом количестве, которыми она массово будет атаковать Украину, тогда нам понадобится помощь США.

"Главное – что бы россияне ни придумали, что бы ни запланировали, у них все умирает на уровне исполнения. Их система управления государством не заточена под решение сложных задач – мобилизационных, экономических и прочих. Она заточена на то, чтобы выкачивать природные ресурсы, грабить собственное население за счет налогов, обеспечивать несменяемость власти. Но осуществлять производственные задачи, которые ставит война, РФ не может. С инструментами вроде фомки, отмычки, кастета можно кого-то ограбить, но построить Диснейленд не удастся. Нужны другие инструменты, чтобы строить что-то хорошее и созидать. А в России вся система заточена на воровство и безнаказанность. Поэтому я не очень опасаюсь, что они способны сделать что-то. Придумать – да, реализовать – нет", - подытожил Кочетков.

Как сообщал Главред, российский социолог, публицист, автор книг Игорь Эйдман считает, что вероятность того, что в 2023 году Украина победит в войне или, по крайней мере, переломит ее ход в свою пользу, достаточно велика.

"Вероятность этого сценария – 70%. С вероятностью 20% война продолжится, 10% – что произойдет эскалация конфликта с возможным применением ядерного оружия, в который будет втянуто НАТО. Однако, даже если процесс затянется, то в следующем году он закончится тем же - победой Украины", - сказал он.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что 2023 год может стать победным для Украины в этой войне. А Россию в этом году ждет трансфер власти.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине Александр Кочетков
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