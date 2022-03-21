Россияне уже не мечтают занять Киев, а Мариуполь спасает столицу, Днепр и Одессу - Резников

Алексей Резников / / УНИАН

Планы Российской Федерации захватить Киев сорваны, а русские агрессоры получают отпор на многих направлениях. Такое заявление он опубликован на своей странице в Facebook выступил руководитель украинского Министерства обороны Алексей Резников.

"Враг уже не мечтает захватить Киев, захлебнулся в Черниговской и Сумской областях, получает болезненные удары под Харьковом, в Николаевской, Херсонской и Луганской областях", — написал он.

Резников отдельно громадную роль, которую сыграли защитники Мариуполя в разрушении планов российских агрессоров и активизации украинской обороны.

"Благодаря их самоотверженности и сверхчеловеческому мужеству спасены десятки тысяч жизней по всей Украине. Мариуполь сегодня спасает и Киев, и Днепр, и Одессу. Все должны это понимать", — заявил чиновник.Читайте также"Враг сгинет от своего же оружия": Резников рассказал о деморализации военных РФ

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о том, что планы России по оккупации Украины уже разломаны, а украинские бойцы при этом не только достойно держат оборону, но и регулярно контратакуют.

"В государстве объявлено военное положение, продолжается мобилизация. Командование Вооруженных сил просит вас не терять контакт. Будьте на связи, не теряйтесь. Вы нужны стране! Никто не будет забирать неподготовленных людей в армию и отправлять на фронт. В этом нет никакого смысла. Наоборот. Мы сможем победить агрессора в этой войне не количеством, а качеством наших войск", – написал чиновник.