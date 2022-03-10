"Вражеские планы уже сломаны": Резников сказал, как Украина сможет победить в войне с Россией

Алексей Резников / УНИАН

Планы России по оккупации Украины уже разломаны, а украинские бойцы при этом не только достойно держат оборону, но и регулярно контратакуют. Об этом написал министр обороны Украины Алексей Резников в социальной сети Facebook.

"В государстве объявлено военное положение, продолжается мобилизация. Командование Вооруженных сил просит вас не терять контакт. Будьте на связи, не теряйтесь. Вы нужны стране! Никто не будет забирать неподготовленных людей в армию и отправлять на фронт. В этом нет никакого смысла. Наоборот. Мы сможем победить агрессора в этой войне не количеством, а качеством наших войск", – написал чиновник.

Резников подчеркнул, что в боевые подразделения будут отправляться те, у кого есть соответствующие навыки, оружие и оснащение.

Министра обороны добавил, что, кроме непосредственно армии, Украину сейчас защищают от врага более 100 тысяч украинцев, которые вступили в ряды территориальной обороны. Плюс сотни иностранных добровольцев. Более того, более 200 тысяч украинцев вернулись из Европы, чтобы защищать свою страну.

В таких условиях, говорит министр, следует заботиться о постоянном укреплении нашей армии, возобновлять работу экономики и организовывать гуманитарные коридоры для городов, которые находятся под самыми сильными атаками оккупантов.

"Мы должны быть готовы. Мы должны не выживать, а научиться жить в новых условиях. Перезапустить сектор обороны и страну в целом. Тогда у врага не будет никакого шанса нас одолеть. Держим строй. Поддерживаем близких. Двигаемся к победе", – резюмировал министр .

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Напомним, ранее сообщалось о том, что министр обороны Украины Алексей Резников обратился к международным организациям и резко осудил их из-за игнорирования вторжения Российской Федерации на территорию Украины.

Как отметил Резников, оккупанты открывают огонь и против жителей европейских стран, которые сегодня находятся на территории Украины.

"Но хочу напомнить вам, что российские солдаты убивают жителей европейской страны. Где ваши ценности и идеалы? Где работа международных организаций, на которые тратятся миллиарды долларов? Где ООН, Красный Крест, ОБСЕ? Они спрятались", - заявил Резников.