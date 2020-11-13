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Российских военных в Карабахе нет оснований называть миротворцами - постпред Украины Цимбалюк

13 ноября 2020, 07:38

Оккупация части территории Украины и Грузии ставит под сомнение эффективность "миротворческой" роли России, заявил Евгений Цымбалюк.

Нагорный Карабах, миротворцы
Россия направила своих военных в Нагорный Карабах / Фото Reuters

Россия не имеет никаких оснований называть миротворцами своих военных, которые были направлены в Нагорный Карабах.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, передает Укринформ.

По его словам, оккупация части территории Украины и Грузии ставит под сомнение эффективность "миротворческой" роли России.

"Российская Федерация... не имеет ни юридических, ни моральных оснований называть свои военные подразделения, отныне дислоцированные в районе Нагорного Карабаха, миротворцами", - сказал Цымбалюк.

Постпред Украины добавил, что действия России по отношению к другим государствам "дискредитируют понятие миротворческой миссии как таковой в смысле международного права и Устава ООН в частности".

В то же время Цимбалюк отметил "последовательную и безусловную поддержку Украиной суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в пределах ее международно признанных границ".

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