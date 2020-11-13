Российских военных в Карабахе нет оснований называть миротворцами - постпред Украины Цимбалюк

Оккупация части территории Украины и Грузии ставит под сомнение эффективность "миротворческой" роли России, заявил Евгений Цымбалюк.
Россия не имеет никаких оснований называть миротворцами своих военных, которые были направлены в Нагорный Карабах.
Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, передает Укринформ.
По его словам, оккупация части территории Украины и Грузии ставит под сомнение эффективность "миротворческой" роли России.
"Российская Федерация... не имеет ни юридических, ни моральных оснований называть свои военные подразделения, отныне дислоцированные в районе Нагорного Карабаха, миротворцами", - сказал Цымбалюк.
Постпред Украины добавил, что действия России по отношению к другим государствам "дискредитируют понятие миротворческой миссии как таковой в смысле международного права и Устава ООН в частности".
В то же время Цимбалюк отметил "последовательную и безусловную поддержку Украиной суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в пределах ее международно признанных границ".
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Война за Нагорный Карабах 2020 - последние новости:
- Лидеры Армении, Азербайджана и России подписали совместный документ о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Перемирие вступило в силу с полуночи 10 ноября.
- В документе говорится о том, что Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а в Нагорном Карабахе сроком на пять лет разместят около двух тысяч российских миротворцев.
- После подписания документа о перемирии в Нагорном Карабахе в Ереване начались массовые беспорядки.
- Официальный Баку допускает возможность предоставления армянам культурной автономии в Нагорном Карабахе.
- Российский политолог Дмитрий Орешкин высказал мнение, что Россия решила отправить миротворцев в Карабах, чтобы миротворческую функцию на себя не взяла Турция.