Российский вертолет вторгся в Украину: Дейнеко объяснил, почему его не сбили

16 марта 2021 года в воздушное пространство Украины вторгся вертолет из РФ/ Фото structure.mil.ru

В марте 2021 года российский вертолет залетел на территорию Украины в Сумской области. Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко объяснил, почему украинские военные не сбили воздушное судно страны-агрессора, которое нарушило нашу границу.

По словам Дейнеко, российский вертолет залетел на территорию Украины на расстояние около 50 метров и находился там менее одной минуты. Для того, чтобы сбить вертолет, нужен переносной зенитно-ракетный комплекс. При этом не все пограничные наряды имеют на вооружении переносной ЗРК, передает РБК-Украина.

"К тому же я бы хотел сначала посмотреть на тех "диванных воинов", которые призывают сбивать такие вертолеты, а затем на их реакцию, когда бы Россия начала полномасштабную открытую вооруженную агрессию в ответ на "грубо сбитый бандеровцами вертолет, потерявший ориентировку и случайно залетевший на 50 метров", - отметил Дейнеко.

Глава Госпогранслужбы добавил, что украино-российская граница не демаркирована.

"А если наш военнослужащий ошибся? Это ведь вполне возможно, да? Потому что есть человеческий фактор и граница, напомню, не демаркирована. А это могло быть провокацией, чтобы начать войну. Кто бы нес эту ответственность? Поэтому мы вынуждены очень взвешенно относиться ко всем своим действиям. Каждый пограничник, который выходит на охрану границы, а особенно на российском участке, должен иметь железную выдержку", - отметил Дейнеко.

По его словам, только в случае 100% уверенности, что на территорию Украины зашла бронетехника, зашло вооруженное подразделение ВС РФ, тогда применяется оружие.

Читайте такжеПерекрасили и отдали Росгвардии: известна судьба захваченных в Крыму украинских вертолетов"Относительно того случая с вертолетом, то мы направили письмо российским пограничникам, проинформировали руководство ВСУ, проинформировали все заинтересованные министерства и ведомства. Правда, позиция России всегда одинакова – "их там нет" и "этого не было". То есть факт пересечения границы они не подтвердили", - рассказал Дейнеко.

Он добавил, что в прошлом году не было ни одного случая, когда российские самолеты или вертолеты нарушали воздушное пространство Украины. В 2021 году таких случаев было два - в Сумской и в Луганской областях (через три недели после инцидента на Сумщине).

"Также вертолет залетел, но маленький, легкий. С помощью радаров трудно подтвердить факт пересечения линии границы, хотя наши подчиненные утверждают, что это точно было. А риторика русских такая же – их наряды ничего не видели, подтвердить не могут", - рассказал Дейнеко.

Как сообщал Главред, 16 марта, в воздушное пространство Украины в Сумской области из Российской Федерации вторгся вертолет. Он залетел на нашу территорию, пролетел около 50 метров и вернулся.

Госпогранслужба Украины срочно отправила письмо российским пограничникам, в котором потребовала сообщить принадлежность летательного аппарата и объяснить обстоятельства, в связи с которыми он вторгся на украинскую территорию.