С первым днем зимы: теплые поздравления, прикольные картинки и открытки

Яркие фото и картинки с поздравлениями в стихах, прозе и своими словами.
Наша страна одна из немногих, где можно увидеть все 4 времени года. Осень попрощалась золотистыми листьями, дождями и грибами, ей на смену пришла зима. Это очередной повод поздравить друзей, родных и близких с первым днем зимы. Это значит, что скоро украинцы скоро начнут готовиться к новогодним праздникам, покупать подарки и обдумывать меню. Первый день зимы – еще один маленький повод поздравить окружающих красивыми словами и открытками.
Зима: интересные факты
Общеизвестно, что зимой идет снег, температура опускается ниже нулевой отметки, но это не отменяет три типа этого времени года:
- календарная зима;
- астрономическая зима;
- климатическая зима.
Календарное время года мы наблюдаем в нашей стране – декабрь, январь и февраль зимние месяцы. В южном полушарии холодное время года приходится на наши летние месяцы – июнь, июль и август.
Астрономическое время года – это период между зимним и весенним равноденствиями 21 декабря-21 марта. Климатическая зима – это период, когда среднесуточная температура опускается ниже нулевой отметки, а дождь превращается в снег.
Еще одним интересным фактом о зиме является интерпретация ее главного спутника – снеговика. Этот сказочный персонаж давно стал любимой забавой для детей. Они с удовольствием лепят разнообразные фигуры и украшают их. В древности снеговик был сакральной фигурой, которой задабривали зиму. Существовали поверья, что снеговик сможет уговорить зиму не сыпать много снега, не морозить посевы.
Первый снег и предновогоднее настроение сделали первый день зимы поводом для поздравлений, а остальные традиции давно забылись. Главред предлагает яркие и теплые открытки, картинки и поздравления с первым днем зимы в стихах и прозе. Вы сможете отправить их друзьям, коллегам и родным.
Поздравления с первым днем зимы в стихах и прозе
Поздравления с 1 декабря, с первым снегом и морозом придутся кстати, так как большую часть нашей страны уже укрыло белоснежное покрывало.
Также интересно будет знать о благоприятных днях в декабре, когда можно успешно завершить все важные дела, сделать прическу, маникюр.
Поздравляя друзей и родных с первым днем зимы, не забудьте об украшении дома к грядущим праздникам. Милые игрушки, сделанные своими руками, подарят море счастья и тепла.
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Поздравляю с первым днем зимы! Желаю, чтобы он стал таким же чистым, как и белый снег, укрывший землю. Пусть в этот день все удается, а зима будет насыщенной радостными событиями. Пусть этот день подарит настоящую сказку.
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Поздравляю с первым днем зимы, с первым днем сказки – времени, когда случаются чудеса! Пусть для вас особенно ярко горя гирлянды, пахнут мандарины и апельсины, еловые ветки и шоколад. Желаю мирного неба, морозных рисунков на стекле и белого снега, насколько хватает глаз.
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С первым днем зимы, с первым снегом! Желаю, чтобы все невзгоды и трудности растаяли, как снежинки на ладони. Желаю свежести и красоты, искрящихся, как снег эмоций, здоровья крепкого, как мороз.
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С первым днем зимы сегодня
Я хочу поздравить вас,
Настроенье пусть зимою
Будет просто высший класс,
Будем мы кататься с горок,
Ждет лыжня нас и каток,
И никто этой зимою
Пусть не будет одинок!
***
Ще вчора листячко кружляло
У золотавому танку.
На ранок враз зима настала
І свіжість принесла п'янку.
І цей тонкий та ніжний запах
Прийшов до мене уві сні.
А ранком кіт приніс на лапах
Пухнастий білий перший сніг!
***
Сьогодні перший день зими.
І я сердечно вас вітаю!
Щоб холодів не знали ви
Я від душі вам побажаю!
Яркие картинки и открытки с первым днем зимы
Поздравить с первым днем зимы 2022 можно не только теплыми словами, но и яркими картинками, открытками. Мы предлагаем прикольные поздравления с первым днем зимым, яркие открытки с 1 днем зимы и многое другое.