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С первым днем зимы: теплые поздравления, прикольные картинки и открытки

1 декабря 2022, 05:02

Яркие фото и картинки с поздравлениями в стихах, прозе и своими словами.

С первым днем зимы фото, картинки, открытки
С первым днем зимы фото, картинки, открытки / ua.depositphotos.com

Наша страна одна из немногих, где можно увидеть все 4 времени года. Осень попрощалась золотистыми листьями, дождями и грибами, ей на смену пришла зима. Это очередной повод поздравить друзей, родных и близких с первым днем зимы. Это значит, что скоро украинцы скоро начнут готовиться к новогодним праздникам, покупать подарки и обдумывать меню. Первый день зимы – еще один маленький повод поздравить окружающих красивыми словами и открытками.

Зима: интересные факты

Общеизвестно, что зимой идет снег, температура опускается ниже нулевой отметки, но это не отменяет три типа этого времени года:

  • календарная зима;
  • астрономическая зима;
  • климатическая зима.

Календарное время года мы наблюдаем в нашей стране – декабрь, январь и февраль зимние месяцы. В южном полушарии холодное время года приходится на наши летние месяцы – июнь, июль и август.

Астрономическое время года – это период между зимним и весенним равноденствиями 21 декабря-21 марта. Климатическая зима – это период, когда среднесуточная температура опускается ниже нулевой отметки, а дождь превращается в снег.

Еще одним интересным фактом о зиме является интерпретация ее главного спутника – снеговика. Этот сказочный персонаж давно стал любимой забавой для детей. Они с удовольствием лепят разнообразные фигуры и украшают их. В древности снеговик был сакральной фигурой, которой задабривали зиму. Существовали поверья, что снеговик сможет уговорить зиму не сыпать много снега, не морозить посевы.

Первый снег и предновогоднее настроение сделали первый день зимы поводом для поздравлений, а остальные традиции давно забылись. Главред предлагает яркие и теплые открытки, картинки и поздравления с первым днем зимы в стихах и прозе. Вы сможете отправить их друзьям, коллегам и родным.

Поздравления с первым днем зимы в стихах и прозе

Поздравления с 1 декабря, с первым снегом и морозом придутся кстати, так как большую часть нашей страны уже укрыло белоснежное покрывало.

Также интересно будет знать о благоприятных днях в декабре, когда можно успешно завершить все важные дела, сделать прическу, маникюр.

Поздравляя друзей и родных с первым днем зимы, не забудьте об украшении дома к грядущим праздникам. Милые игрушки, сделанные своими руками, подарят море счастья и тепла.

***

Поздравляю с первым днем зимы! Желаю, чтобы он стал таким же чистым, как и белый снег, укрывший землю. Пусть в этот день все удается, а зима будет насыщенной радостными событиями. Пусть этот день подарит настоящую сказку.

***

Поздравляю с первым днем зимы, с первым днем сказки – времени, когда случаются чудеса! Пусть для вас особенно ярко горя гирлянды, пахнут мандарины и апельсины, еловые ветки и шоколад. Желаю мирного неба, морозных рисунков на стекле и белого снега, насколько хватает глаз.

С первым днем зимы картинки скачать
С первым днем зимы картинки скачать

***

С первым днем зимы, с первым снегом! Желаю, чтобы все невзгоды и трудности растаяли, как снежинки на ладони. Желаю свежести и красоты, искрящихся, как снег эмоций, здоровья крепкого, как мороз.

***

С первым днем зимы сегодня

Я хочу поздравить вас,

Настроенье пусть зимою

Будет просто высший класс,

Будем мы кататься с горок,

Ждет лыжня нас и каток,

И никто этой зимою

Пусть не будет одинок!

С первым днем зимы картинки скачать
С первым днем зимы картинки скачать

***

Ще вчора листячко кружляло

У золотавому танку.

На ранок враз зима настала

І свіжість принесла п'янку.

І цей тонкий та ніжний запах

Прийшов до мене уві сні.

А ранком кіт приніс на лапах

Пухнастий білий перший сніг!

С первым днем зимы картинки скачать
С первым днем зимы картинки скачать

***

Сьогодні перший день зими.

І я сердечно вас вітаю!

Щоб холодів не знали ви

Я від душі вам побажаю!

Яркие картинки и открытки с первым днем зимы

Поздравить с первым днем зимы 2022 можно не только теплыми словами, но и яркими картинками, открытками. Мы предлагаем прикольные поздравления с первым днем зимым, яркие открытки с 1 днем зимы и многое другое.

С первым днем зимы картинки скачать
С первым днем зимы картинки скачать

С первым днем зимы картинки скачать
С первым днем зимы картинки скачать

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