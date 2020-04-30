У Зеленского рассказали о новой должности для Саакашвили

Саакашвили нашли новую должность для реализации реформ / УНИАН

Глава фракции Слуга народа в парламенте Давид Арахамия заявил, что президент Владимир Зеленский рассматривает другой формат работы с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, несмотря на то, что есть необходимое количество голосов за назначение его на должность вице-премьера по вопросам реформ.

В ходе брифинга Арахамия отметил, что Зеленский проводил длительные консультации и решил изменить формат работы с Саакашвили.

По словам нардепа, должность для экс-президента Грузии уже выбрана, но озвучивать ее он не стал.

"Если Михаил Саакашвили вместе с президентом решат, что его надо назначать вице-премьером, то мы сейчас имеем достаточно голосов для того, чтобы это решение принять. Но по моей информации, будет другое решение", — сказал Арахамия.

Политик добавил, что новая должность позволит Саакашвили более масштабно реализовать все свои планы и наработки относительно реформ.

Саакашвили в Кабмине

Как сообщалось ранее, 22 апреля в руководстве партии Слуга народа заявили, что у Зеленского ведут переговоры о возможном назначении второго президента Грузии Михаила Саакашвили в правительство Шмыгаля.

Позже стало известно, что Кабмин принял решение отозвать из Верховной Рады представление на назначение экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили на пост вице-премьер-министра по реформам.