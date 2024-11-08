"Самые сложные направления": Зеленский рассказал об усилении позиций

Самая сложная ситуация наблюдается на Кураховском и Покровском направлениях.

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Зеленский сказал, где самая сложная ситуация на фронте / коллаж: Главред, фото: Офис президента, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Главное из заявления Зеленского:

Самая сложная ситуация на Покровском и Кураховском направлениях

Военное командование работает над усилением позиций

В Украине на фронте очень сложная ситуация. Командование пытается изменить ситуацию. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

Самая сложная ситуация сейчас наблюдается на Кураховском и Покровском направлениях.

видео дня

"Был сегодня доклад Главкома. Фронт. Кураховское направление, Покровское направление - самые сложные сейчас. Военное командование, командование бригад работают над усилением позиций", - сказал Зеленский.

Ситуация на фронте - последние новости

Эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке заявил, что россияне захватывают населенные пункты, враг уже в 21 км от Днепропетровщины. Оккупанты пытаются продвигаться на запад от города Селидово. Враг атакует село Петровка и уже захватили Григорьевку.

Как сообщал Главред со ссылкой на пресс-офицера 33-й ОМБр Назара Войтенко, в Курахово есть угроза окружения, ситуация сверхсложная. В то же время он заявил, что пока не идет речь о выводе украинских военных из города.

Также отмечается, что РФ стягивает технику на Харьковское направление. Представитель ОТГ "Харьков" Евгений Романов отметил, что враг накапливает боекомплект, технику, теплое снаряжение, еду и горюче-смазочные материалы. Сейчас оккупанты атакуют на этом направлении только пехотой.

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