"Самые сложные направления": Зеленский рассказал об усилении позиций

Главное из заявления Зеленского:
- Самая сложная ситуация на Покровском и Кураховском направлениях
- Военное командование работает над усилением позиций
В Украине на фронте очень сложная ситуация. Командование пытается изменить ситуацию. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.
Самая сложная ситуация сейчас наблюдается на Кураховском и Покровском направлениях.
"Был сегодня доклад Главкома. Фронт. Кураховское направление, Покровское направление - самые сложные сейчас. Военное командование, командование бригад работают над усилением позиций", - сказал Зеленский.
Ситуация на фронте - последние новости
Эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке заявил, что россияне захватывают населенные пункты, враг уже в 21 км от Днепропетровщины. Оккупанты пытаются продвигаться на запад от города Селидово. Враг атакует село Петровка и уже захватили Григорьевку.
Как сообщал Главред со ссылкой на пресс-офицера 33-й ОМБр Назара Войтенко, в Курахово есть угроза окружения, ситуация сверхсложная. В то же время он заявил, что пока не идет речь о выводе украинских военных из города.
Также отмечается, что РФ стягивает технику на Харьковское направление. Представитель ОТГ "Харьков" Евгений Романов отметил, что враг накапливает боекомплект, технику, теплое снаряжение, еду и горюче-смазочные материалы. Сейчас оккупанты атакуют на этом направлении только пехотой.
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