Семья 6-летней Мирославы Третяк осталась без компенсации: "не доказали бездействие государства"

Родным Мирославы возместили только потраченные средства на похороны / коллаж Главред

В Харьковской области суд закончил рассмотрение резонансного дела об убийстве 6-летней Мирославы Третяк в Старом Салтове. По итогу слушаний семья осталась без компенсации в 100 млн гривен, которую они требовали ранее.

Как рассказал адвокат семьи погибшей девочки Артем Донец, суд постановил взыскать с матери подростка 7000 гривен – именно столько составляли расходы на погребение маленькой девочки, пишет Newsroom.

Семья убитой Мирославы требовала от государства 100 млн моральной компенсации из-за бездействия органов государственной власти, но суд нашел доказательства в этой части иска недостаточными и отказал.

Убийство 6-летней Мирославы Третяк

В Харьковской области правоохранители завершили досудебное расследование по делу резонансного убийства 6-летней жительницы поселка Старый Салтов.

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Он прошел судебные психиатрическую и психологическую экспертизы, всего проведено 68 судебных экспертиз. По заключению исследований установлено, что он осознавал свои действия и их последствия.

Подросток, совершивший преступление, проведет ближайшие 3 года в общеобразовательной школе социальной реабилитации, а семья убитой девочки не получит моральную компенсацию из-за того, что не смогла доказать бездействие государственных органов.