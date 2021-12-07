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Сердце запустилось лишь через 20 минут: украинки в Египте реанимировали утопленника

7 декабря 2021, 09:58
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Местные спасатели говорили, что мужчина уже не выживет.

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Украинки в Египте реанимировали утопленника / ua.depositphotos.com

Двое украинских медсестер во время отдыха в египетском Шарм Эль Шейхе спасли жизнь белорусу, который едва не утонул в Красном море.

Мужчина ушел нырять в маске и обратно не вернулся, а через некоторое время его бездыханное тело вытащили на берег, сообщает ТСН.

На пляже в то время загорали отдыхающие с Украины Антонина Задорожная и Наталья Розанова, которые работают медсестрами Отделения интенсивной терапии Национального института рака. Женщины не растерялись и сразу бросились оказывать утопленнику помощь.

"Он уже был то ли серый, то ли синий. Глаза открыты, зрачки широкие", – вспоминает Антонина.

Антонина пыталась выстукать воду из легких мужчины, Наталья делала искусственное дыхание. Чтобы сделать искусственный массаж сердца, нужна была мужская сила – поэтому медсестры позвали сильного дайвера, объяснили ему, что и как нужно делать, и контролировали его действия. Но утопленник все не приходил в себя.

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В какой-то момент местный спасатель начал убеждать женщин, что нужно остановиться, ведь шансов на спасение уже нет. Но украинки упорно продолжали реанимационные действия – и через 20 минут им все же удалось завести сердце, восстановить пульс и дыхание.

"Когда мы почувствовали, что уже есть пульс и минимальное дыхание, то на душе было такое облегчение", – говорит Антонина.

Читайте такжеНесло на встречную полосу: в Мелитополе 17-летний парень спас водителя маршрутки и предотвратил ДТПМедсестры говорят, что у них в реанимации есть правило – никогда не сдаваться, даже если пациент тяжелый, а ситуация кажется безнадежной. К тому же по протоколу во время реанимационных этом нельзя останавливаться в течение 40 минут.

После спасения Сергей еще четыре дня провел в египетской больнице, а затем вернулся в Минск. Уже находясь в Беларуси, он дистанционно разыскал своих спасительниц, чтобы поблагодарить их за спасенную жизнь.

Медсестер за спасение человека поблагодарили и в коллективе их медицинского учреждения.

Напомним, в Кировоградской области сотрудник СБУ спас жизнь подростку, ногу которого затянуло под лезвие в мотоблоке. Подросток мог истечь кровью, но мимо проходил спецназовец, который сумел оказать ему первую помощь, после чего отвез в больницу.

Также ранее в Кривом Роге неравнодушный парень чудом спас утопающего. Из воды местного жителя вытащили уже без признаков жизни. Неравнодушный парень "оживил" уже почерневшего утопленника вопреки реакции толпы – люди утверждали, что мужчину уже не спасти.

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