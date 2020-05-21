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Комик против медика: в Голосе рассказали о кандидате в мэры Киева

21 мая 2020, 11:01

От Голоса кандидат в мэры точно будет, подчеркнула Кира Рудык.

Притула
Сергей Притула / Фото: telekritika.ua

Кандидатом в мэры Киева от партии Голос может стать шоумен Сергей Притула.

По словам главы партии Голос Киры Рудык, решение о его выдвижении на мэрских выборах пока не принято.

"Я считаю, чтобы говорить о выборах киевского городского главы, сначала нужно дождаться их объявления. От Голоса кандидат или кандидатка точно будет. В нашей команде много честных и профессиональных людей - каждый и каждая из них сможет достойно работать для общины Киева. Будет ли это Сергей Притула? Возможно", - сказала она в интервью РБК-Украина.

По словам руководителя социологической группы Рейтинг Алексея Антиповича кандидату нужна положительная история работы.

"Нужна еще узнаваемость, положительная история работы, участие в муниципальной жизни и так далее. Сейчас люди будут выбирать не просто "новых", а "опытных новых", - сказал социолог.

По мнению Антиповича, пока не стоит говорить о том, что результат киевских выборов уже решен, хотя и рейтинг Кличко высок.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Слуге народа рассматривают кандидатуру главного санитарного врача Украины, замминистра здравоохранения Виктора Ляшко в качестве кандидата на пост мэра Киева от президентской партии.

Сергей Притула голос выборы мэра новости Киева
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