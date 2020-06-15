УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Суд избирает меру пресечения Стерненко: произошли стычки, полиция провела задержания

15 июня 2020, 15:14

За Стерненко хочет поручиться мать убитой активистки Ирины Ноздровской.

Сергей Стерненко
Суд избирает меру пресечения Стерненко / УНИАН

В понедельник, 15 июня, Шевченковский райсуд Киева избирает меру пресечения активисту Сергею Стерненко. Его готовы взять на поруки почти 200 человек.

Об этом написал в Facebook народный депутат Ярослав Юрчишин ("Голос").

"...Объявлен перерыв. Сейчас должны приглашать тех, кто готов брать на поруки. Таких уже почти 200", - уточнил Юрчишин.

По его словам, суд уже заслушал свидетелей стороны защиты - медиков Александра Линчевского и Александра Данилюка, "которые опровергали основной тезис обвинения, что погибший (один из нападавших на Стерненко, Иван Кузнецов - ред.) не мог пробежать расстояние, отделявшее место, где он совершил нападение, и где нашли его тело".

Юрчишин также уточнил, что за Стерненко, в частности, хочет поручиться мать убитой активистки Ирины Ноздровской.

Потасовка под судом

Под судом по делу активиста Сергея Стерненко собрались протестующие, они зажгли фаеры и дымовые шашки. Не обошлось и без столкновений с сотрудниками правоохранительных органов.

Правоохранители задержали трех участников акции протеста.

По словам активистов, задержали одного из организаторов акции и двух участников протеста. Они сообщают, что задержали Николая Выговского.

Активисты утверждают, что его били ногами и сломали рупор.

Также стало известно, что к Выговскому в автозак допустили медиков и депутата Верховной Рады Ярослава Юрчишина.

Что говорит отстраненный прокурор

Подозрение бывшему главе одесского Правого сектора Сергею Стерненко было бездоказательным. Об этом заявил прокурор Андрей Родионов на заседании Шевченковского районного суда Киева по избранию фигуранту меры пресечения.

Родионов заявил, что не подписал подозрение Стерненко, поскольку оно было "бездоказательным, необъективным и составленным предвзято". По его словам, он обращался в Совет прокуроров с заявлением о давлении по делу со стороны генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Также Родионов заявил, что сначала проект подозрения был направлен с нарушением: он должен был попасть не к нему, как к старшему группы прокуроров в деле, а к прокурору Николаю Бозоволяку. Родионов считает это вмешательством в его деятельность как прокурора.

Отметим, 11 июня в СБУ Сергею Стерненко сообщили о подозрении по таким статьям УК: ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 263 (незаконное ношение оружия).

Читайте такжеСМИ узнали, какую меру пресечения изберут СтерненкоНапомним, в мае 2018 года на Сергея Стерненко напали в Одессе. В совершении нападения подозревают Александра Исайкула и Ивана Кузнецова. Стерненко смертельно ранил Кузнецова ножом. Исайкул тоже был ранен.

Сергей Стерненко новости Украины суд
Сейчас вы просматриваете новость «Суд избирает меру пресечения Стерненко: произошли стычки, полиция провела задержания». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

15:18
"Русскоговорящие, объявим бойкот": в Сети разозлились отказом McDonald's обслуживать на русском
15:14
Суд избирает меру пресечения Стерненко: произошли стычки, полиция провела задержания Видео
15:10
ЛДНР по-американски: как Сиэтл стал оплотом сепаратизма в США
15:07
Почему плачет младенец: самые частые причины
15:06
Как приобрести "цифровое золото": преимущества вложений и особенности обмена Visa и MasterCard на Bitcoin новости компании
14:59
"Зозуля поддержала скотыняку": Тимошенко сделала заявление о Ляшко на довыборах в Раду
14:19
"Отходят от кормушки - становятся экспертами": Гончарук обругал Шмыгаля и получил на орехи в Сети
14:13
Карантин в Украине могут ужесточить: Кабмин готовит изменения Видео
13:55
Самые модные босоножки без каблуков, который подарят ощущение свободы – фото Фото
13:54
Кличко рассказал, можно ли купаться на пляжах Киева
13:53
Первый пошел: аэропорт Борисполь принял рейс из Минска
13:45
"Оля не пропадет": Полякова решила подзаработать
13:35
"Общение во время минета": Харламов отмочил похабную шутку
13:20
В Киеве директор школы c COVID-19 пришла на работу, ей грозит уголовное дело - Кличко Видео
13:03
Помощь бизнесу и туризму в связи с COVID-19: Зеленский срочно обратился к Раде
12:52
Тарзан на удаленке: муж Королевой снял трусы на турнике дома - фото
12:48
"Издевательство": украинцы разозлились из-за "рухнувшего" сайта пробного ВНО
12:35
Суд допрашивает Порошенко по делу о сдаче Крыма - видео Видео
12:27
Супер ритуалы для красоты от азиаток: топ-5
12:27
Коронавирус в Украине и мире 15 июня: число зараженных приближается к восьми миллионам человек
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять