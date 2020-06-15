Суд избирает меру пресечения Стерненко: произошли стычки, полиция провела задержания

Суд избирает меру пресечения Стерненко / УНИАН

В понедельник, 15 июня, Шевченковский райсуд Киева избирает меру пресечения активисту Сергею Стерненко. Его готовы взять на поруки почти 200 человек.

Об этом написал в Facebook народный депутат Ярослав Юрчишин ("Голос").

"...Объявлен перерыв. Сейчас должны приглашать тех, кто готов брать на поруки. Таких уже почти 200", - уточнил Юрчишин.

По его словам, суд уже заслушал свидетелей стороны защиты - медиков Александра Линчевского и Александра Данилюка, "которые опровергали основной тезис обвинения, что погибший (один из нападавших на Стерненко, Иван Кузнецов - ред.) не мог пробежать расстояние, отделявшее место, где он совершил нападение, и где нашли его тело".

Юрчишин также уточнил, что за Стерненко, в частности, хочет поручиться мать убитой активистки Ирины Ноздровской.

Потасовка под судом

Под судом по делу активиста Сергея Стерненко собрались протестующие, они зажгли фаеры и дымовые шашки. Не обошлось и без столкновений с сотрудниками правоохранительных органов.

Правоохранители задержали трех участников акции протеста.

По словам активистов, задержали одного из организаторов акции и двух участников протеста. Они сообщают, что задержали Николая Выговского.

Активисты утверждают, что его били ногами и сломали рупор.

Также стало известно, что к Выговскому в автозак допустили медиков и депутата Верховной Рады Ярослава Юрчишина.

Что говорит отстраненный прокурор

Подозрение бывшему главе одесского Правого сектора Сергею Стерненко было бездоказательным. Об этом заявил прокурор Андрей Родионов на заседании Шевченковского районного суда Киева по избранию фигуранту меры пресечения.

Родионов заявил, что не подписал подозрение Стерненко, поскольку оно было "бездоказательным, необъективным и составленным предвзято". По его словам, он обращался в Совет прокуроров с заявлением о давлении по делу со стороны генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Также Родионов заявил, что сначала проект подозрения был направлен с нарушением: он должен был попасть не к нему, как к старшему группы прокуроров в деле, а к прокурору Николаю Бозоволяку. Родионов считает это вмешательством в его деятельность как прокурора.

Отметим, 11 июня в СБУ Сергею Стерненко сообщили о подозрении по таким статьям УК: ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 263 (незаконное ношение оружия).

Читайте такжеСМИ узнали, какую меру пресечения изберут СтерненкоНапомним, в мае 2018 года на Сергея Стерненко напали в Одессе. В совершении нападения подозревают Александра Исайкула и Ивана Кузнецова. Стерненко смертельно ранил Кузнецова ножом. Исайкул тоже был ранен.