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Штурм Киева с воздуха не исключен: военный эксперт оценил риски вторжения России

22 января 2022, 13:34
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Судя по поведению украинской власти, не похоже, что она хотя бы немного готовится к мощной войне. В частности, не используется сильный козырь Украины.

Россия,флаг,самолеты
Не стоит исключать проведения десантно-штурмовой операции по отношению к Киеву / Reuters

Россия не очень готова к войне с Украиной, поэтому единственный вариант для РФ – выбор удачного момента и осуществление блицкрига. Такое мнение в интервью Главреду озвучил военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

Оценивая военные мощности России, Барак отметил, что страна-агрессор на определенных тактических уровнях достигла некоторых успехов. В частности, в вопросах систем радиоэлектронной борьбы или автоматизированных систем управления.

"Но российская логистика и общая ситуация в России не выглядят слишком хорошо. Россия технологически истощена, у нее мало мощного современного тактического вооружения, которое бы позволило проводить удачные и долговременные операции", - считает Бадрак.

По словам военного эксперта, "не стоит исключать проведения десантно-штурмовой операции по отношению к Киеву с целью смены власти".

"Заменить в Украине власть России есть кем. В Украине достаточно пророссийских элементов, которые с радостью согласятся возглавить вассальное государство – примерно такое, каким стала Беларусь. Такая угроза действительно существует, и все зависит от того, насколько быстро будут приниматься решения внутри украинского генералитета", - считает Бадрак.

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Директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения добавил, что, "судя по поведению украинской власти, не похоже, что она хотя бы немного готовится к мощной войне".

"В частности, не используется сильный козырь Украины – 300 тысяч человек, которые прошли войну и могли бы создать сейчас мощный резерв и быть большой силой. Нет признаков того, что с этим контингентом власть начала активно работать. По сути, в Украине к большой войне никто не готовится", - резюмировал эксперт.

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Как сообщал Главред, Валентин Бадрак ранее заявил, что в случае нападения на Украину президенту РФ Владимиру Путину невыгодно будет наносить ракетные удары по стране. Для президента РФ логика этой войны заключается в том, чтобы сменить власть в Украине и получить вассальное государство.

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