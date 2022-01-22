Превратить Украину в Сирию: военный эксперт спрогнозировал, будет ли РФ наносить ракетные удары

Нанесение ракетных ударов по Украине и применение авиации маловероятно - На фото ракета Нептун / УНИАН

Военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак считает, что в случае нападения на Украину президенту РФ Владимиру Путину невыгодно будет наносить ракетные удары по стране. Для президента РФ логика этой войны заключается в том, чтобы сменить власть в Украине и получить вассальное государство.

"Сценарий, который предусматривает нанесение ракетных ударов и применение авиации – наименее вероятен, потому что Путину невыгодно таким образом воевать против украинского народа", - сказал Бадрак в интервью Главреду.

По мнению военного эксперта, даже если вдруг Россия прибегнет к нанесению ракетных или авиационных ударов, никто не будет бомбить офисы и жилые дома.

"Такие удары будут нанесены только по военной инфраструктуре для уничтожения скоплений военной техники. Смысла в бомбардировке украинских городов и превращении Украины в Сирию для Путина нет. Могу заверить, что даже при условии использования ракетной техники гражданская инфраструктура поражена не будет", - сказал Бадрак.

Как сообщал Главред, военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов также считает, что в случае нападения на Украину Россия вряд ли будет применять ракеты и авиацию. Боевые действия могут носить только ограниченный характер.

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Возможное вторжение России в Украину

19 января госсекретарь США Энтони Блинкен находился с официальным визитом в Киеве. Он заявил, что Россия может начать новую атаку на Украину в "очень короткие сроки". При этом Блинкен надеется, что РФ сможет придерживаться мирного пути разрешения ситуации.

Позже государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что нападением на Украину будет считаться пересечение украинской границы даже одним российским военным.

Как пишет Associated Press, президент США Джо Байден не планирует отвечать на возможное дальнейшее вторжение России в Украину отправкой в страну американских военных. Причина отказа от непосредственного участия в российско-украинской войне проста - у Соединенных Штатов нет никаких договорных обязательств перед Украиной.

Президент США Джо Байден заявил, что пригрозил главе России Владимиру Путину невиданными санкциями в случае ее полномасштабного вторжения в Украину. По словам Байдена, Россию "отрежут" от доллара.

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