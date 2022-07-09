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Штурм РФ нарвался на плотный огонь ВСУ: оккупанты отступили с потерями

9 июля 2022, 19:21

Все попытки штурма противника украинские защитники успешно отразили.

ВСУ, война в Украины
ВСУ отразили вражеский штурм на Донбассе / Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

На Славянском направлении применением артиллерии российские оккупанты пытаются создать благоприятные условия для дальнейшего продвижения в направлении Изюм-Славянск, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Как говорится в сводке, опубликованной в Facebook, вражеская армейская авиация нанесла удар в районах населенных пунктов Чепиль и Богородичное.

"Все попытки штурма противника в направлениях Довгенькое-Краснополье, Пасека-Долина наши защитники успешно отбили. Враг отошел. Совершил дистанционное минирование участка автомобильной дороги вблизи Большой Камышевахи", - уточняется в сообщении.

На Харьковском направлении продолжаются попытки врага приблизиться к городу. Штурмовыми действиями противник пытался продвинуться в направлении Кочубеевка-Дементиевка. Украинские бойцы отодвинули оккупантов на ранее занятые позиции.

На направлении Малое Веселое-Петровка Силы обороны Украины обнаружили и обезвредили разведывательную группу противника.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений не отмечается. Для предотвращения ведения разведки приграничных с Украиной районов беспилотными летательными аппаратами активизировано применение комплексов радиоэлектронной борьбы. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси.

На Северском направлении противник задействовал штурмовую авиацию для удара неподалеку от Владимировки Сумской области.

На Донецком направлении враг продолжил применять средства огневого поражения для обстрелов позиций Сил обороны и приближенных к линии столкновения населенных пунктов. Нанес ракетно-авиационный удар неподалеку от Шумов.

Провел воздушную разведку БПЛА в Краматорском районе. Также захватчики предприняли безуспешную попытку штурмовых действий в направлении Золотаровка-Верхнекаменское. Точным огнем бойцы ВСУ заставили оккупантов разбежаться в районе Золотаровки.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжил обстрел позиций украинских войск из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения. Зафиксированы авиаудары в районах Авдеевки и Новоандреевки.

Штурмовыми действиями враг пытался улучшить тактическое положение на направлениях Ясиноватая-Авдеевка. Безуспешно и с потерями отошел.

Безуспешной также оказалась попытка противника продвинуться в районе Марьинки.

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Ранее сообщалось о том, что бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили еще троих российских оккупантов – уроженцев республики Кабардино-Балкария.

В Украине ликвидировали лейтенанта Степана Мамбергера, ефрейтора Артема Мамыкина и рядового Данила Дикова.

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