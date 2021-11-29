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Ситуация очень опасная: в ВОЗ заявили о рисках из-за штамма Омикрон

29 ноября 2021, 19:02

В организации также отметили, что в ожидании дальнейших рекомендаций странам следует использовать "подход", основанный на оценке риска.

вакцнация, коронавирус
Коронавирус в мире / Фото Reuters

Мутировавший штамм коронавируса Омикрон, вероятно, быстро распространится по миру.

Как сообщают во Всемирной организации здравоохранения, штамм также представляет очень высокий риск всплеска инфекции, который может иметь серьезные последствия в некоторых регионах.

И хотя сообщений о смертельных случаях, связанных с новым штаммом, пока не поступало, необходимы дальнейшие исследования, передает Reuters.

"У Омикрон беспрецедентное количество спайковых мутаций, некоторые из которых касаются потенциального воздействия на траекторию пандемии. Общий глобальный риск, связанный с новым вариантом ... оценивается как очень высокий", - подчеркнули в ВОЗ.

В организации также отметили, что в ожидании дальнейших рекомендаций странам следует использовать "подход, основанный на оценке риска, для своевременной корректировки мер по международным поездкам".

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Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в начале собрания министров здравоохранения, которое, как ожидается, положит начало переговорам по международному соглашению о предотвращении пандемий в будущем, забил тревогу.

"Появление сильно мутировавшего штамма Омикрон подчеркивает, насколько опасна и ненадежна наша ситуация. Омикрон демонстрирует, почему миру необходимо новое соглашение о пандемиях: наша нынешняя система лишает страны стимулов предупреждать других об угрозах, которые неизбежно обрушатся на их берега", - сказал он.

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Новое глобальное соглашение, которое, как ожидается, будет согласовано к маю 2024 года, будет охватывать такие вопросы, как обмен данными и последовательностями генома новых вирусов и любых потенциальных вакцин, полученных в результате исследований.

Что известно о новом штамме коронавируса Омикрон

Первые сообщения о заражениях новой мутацией коронавируса появились 23 ноября в Южной Африке. Вирус быстро распространился в наиболее густонаселенной провинции ЮАР Гаутенг.

Случаи заражения этим штаммом зафиксированы в Ботсване, ЮАР и Гонконге, а также у путешественников, прибывших в Израиль, Бельгию, Германию, Италию и Великобританию.

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