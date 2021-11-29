Ситуация очень опасная: в ВОЗ заявили о рисках из-за штамма Омикрон

В организации также отметили, что в ожидании дальнейших рекомендаций странам следует использовать "подход", основанный на оценке риска.
Мутировавший штамм коронавируса Омикрон, вероятно, быстро распространится по миру.
Как сообщают во Всемирной организации здравоохранения, штамм также представляет очень высокий риск всплеска инфекции, который может иметь серьезные последствия в некоторых регионах.
И хотя сообщений о смертельных случаях, связанных с новым штаммом, пока не поступало, необходимы дальнейшие исследования, передает Reuters.
"У Омикрон беспрецедентное количество спайковых мутаций, некоторые из которых касаются потенциального воздействия на траекторию пандемии. Общий глобальный риск, связанный с новым вариантом ... оценивается как очень высокий", - подчеркнули в ВОЗ.
В организации также отметили, что в ожидании дальнейших рекомендаций странам следует использовать "подход, основанный на оценке риска, для своевременной корректировки мер по международным поездкам".
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в начале собрания министров здравоохранения, которое, как ожидается, положит начало переговорам по международному соглашению о предотвращении пандемий в будущем, забил тревогу.
"Появление сильно мутировавшего штамма Омикрон подчеркивает, насколько опасна и ненадежна наша ситуация. Омикрон демонстрирует, почему миру необходимо новое соглашение о пандемиях: наша нынешняя система лишает страны стимулов предупреждать других об угрозах, которые неизбежно обрушатся на их берега", - сказал он.
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Новое глобальное соглашение, которое, как ожидается, будет согласовано к маю 2024 года, будет охватывать такие вопросы, как обмен данными и последовательностями генома новых вирусов и любых потенциальных вакцин, полученных в результате исследований.
Что известно о новом штамме коронавируса Омикрон
Первые сообщения о заражениях новой мутацией коронавируса появились 23 ноября в Южной Африке. Вирус быстро распространился в наиболее густонаселенной провинции ЮАР Гаутенг.
Случаи заражения этим штаммом зафиксированы в Ботсване, ЮАР и Гонконге, а также у путешественников, прибывших в Израиль, Бельгию, Германию, Италию и Великобританию.
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