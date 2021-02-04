Скандал в СБУ: суд разрешил задержать полковника Нескоромного

Соответствующая информация размещена на сайте МВД в разделе Розыск.
Решением суда разрешено задержание бывшего первого заместителя главы Службы безопасности Украины Дмитрия Нескоромного, подозреваемого в организации подготовки убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.
Соответствующая информация о Нескоромном размещена на сайте МВД в разделе Розыск.
Отметим, что экс-заместитель главы СБУ фигурирует в перечне лиц, которые скрываются от органов власти. Также указано, что суд разрешил задержание Нескоромного (для избрания меры пресечения).
В сообщении говорится, что Нескоромный подозревается по ст. 348 ч. 1 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов), а дата исчезновения 29 января 2021 года.
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Задержание сотрудников Альфы:
- В Киеве был задержан сотрудник спецподразделения Альфа СБУ Андрей Расюк.
- Нескоромного подозревают в передаче денег за организацию заказного убийства начальника Главного управления внутренней безопасности спецслужбы Андрея Наумова.