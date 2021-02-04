Скандал в СБУ: суд разрешил задержать полковника Нескоромного

СБУ огласила в розыск Дмитрия Нескоромного / Фото: УНИАН

Решением суда разрешено задержание бывшего первого заместителя главы Службы безопасности Украины Дмитрия Нескоромного, подозреваемого в организации подготовки убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

Соответствующая информация о Нескоромном размещена на сайте МВД в разделе Розыск.

Отметим, что экс-заместитель главы СБУ фигурирует в перечне лиц, которые скрываются от органов власти. Также указано, что суд разрешил задержание Нескоромного (для избрания меры пресечения).

В сообщении говорится, что Нескоромный подозревается по ст. 348 ч. 1 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов), а дата исчезновения 29 января 2021 года.

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