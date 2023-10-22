Сколько Миг-31К у РФ и могут ли они угрожать Украине: эксперт раскрыл уловку Путина

Вместо того, чтобы беречь самолеты, которых осталось менее сотни, Путин решил их нагрузить еще больше.

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Российский самолет МиГ-31К скорее потерпит крушение в акватории Черного моря, чем выполнит боевую задачу / Минобороны РФ, скрин

Россия больше не выпускает "кинжалоносители" Миг-31К, а имеющиеся экземпляры нередко сами попадают в аварии. Всего у РФ 12 единиц такой боевой авиации, а самому новому из них 28 лет. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко прокомментировал в блоге Obozrevatel план Путина отправить на патрулирование в Черное море носители "Кинжалов".

По мнению Коваленко, этим решением российский диктатор только ставит под угрозу оставшиеся самолеты.

"Ведь патрулирование - это не просто взлетел с аэродрома, покружил над ним пару минут и сел обратно, спровоцировав воздушную тревогу в Украине. Это маршрут, который перехватчик вынужден будет преодолевать, то есть затрачивать ресурс и без того изношенных агрегатов и узлов", - объяснил Коваленко. видео дня

По словам эксперта, фактически Путин своим приказом лишь создал условия для повышения уровня аварийности компоненты МиГ-31К, никак не создав для Украины новых угроз.

"Вместо того, чтобы беречь самолеты, которых осталось на вооружении ВКС РФ в боеспособном состоянии менее сотни, а в модификации "К" даже неполная эскадрилья, Путин решил их нагрузить еще больше - чтобы они расходовали свой ресурс в разы быстрее, преследуя абсолютно эфемерные цели", - высказался Коваленко.

Вместе с тем, угроза от Миг-31К находится на одном и том же уровне с 24 февраля 2022 года – не снижаясь никогда даже на долю процента, подчеркнул эксперт.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Миг31-К над Черным морем

Накануне Путин сообщил, что отправит на патрулирование в Черное море Миг-31К, являющийся носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Это заявление было сделано на фоне первой поставки Украине дальнобойных снарядов ATACMS и адресовалось, как полагает спикер ВС Юрий Игнат, скорее всего, странам НАТО.

В сентябре пропагандисты "ТАСС" со ссылкой на анонимные "источники" заявили об "успешном" применении "Кинжалов" с помощью Су-34 по Украине. Утверждалось, что гиперзвуковые ракеты удалось "пересадить" на истребители. Никаких других подробностей пропагандисты не предоставляли. Реальных этому подтверждений нет. Но эти заявления эксперты расценивают как обычные пропагандистские "вбросы".

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