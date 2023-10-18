"Страшилка для НАТО": в Воздушных силах сказали, зачем Путину "патрулировать" Черное море

Глава Кремля хочет напугать НАТО заявлением о патрулировании в Черном море самолетами МиГ-31К с "Кинжалами", ведь такие ракеты способны нести ядерный заряд.

https://glavred.info/ukraine/strashilka-dlya-nato-v-vozdushnyh-silah-skazali-zachem-putinu-patrulirovat-chernoe-more-10509385.html Ссылка скопирована

В Воздушных силах ВСУ сказали, зачем Путину "патрулировать" Черное море/ коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скрин

Угрозы российского диктатора Владимира Путина о том, что страна-агрессор РФ собирается патрулировать Черное море с помощью самолетов МиГ-31К с ракетами "Кинжал", могут быть направлены на усиление напряжения и запугивания, в частности, стран НАТО. Но для Сил обороны Украины такая ситуация кардинально ничего не изменит.

Об этом сказал представитель Воздушных сил полковник Юрий Игнат в комментарии "Украинской правде". Он отметил, что для нас это фактически ничего не меняет, ведь Россия и так ежедневно угрожает нашей стране разнообразными видами вооружения и патрулирует воздушное пространство над Черным морем.

"С технической стороны, характеристики аэробалистической ракеты Х-47 "Кинжал" позволяют России запускать ее по территории Украины как с северного, так и с восточного направлений, акватория Черного моря – это лишь еще одно направление. В то же время российская авиация и так ежедневно патрулирует там воздушное пространство, в частности истребителями и разведчиками", – отметил Игнат. видео дня

Такими заявлениями Путин хочет напугать НАТО

По словам представителя Воздушных сил, такие заявления российского диктатора могут быть направлены на страны НАТО, которые потенциально попадают в зону поражения "Кинжалов". Глава Кремля может использовать такие заявления как очередную страшилку для Альянса, ведь ракета Х-47 способна нести и тактический ядерный боезаряд, как и крылатые ракеты "Калибр" на российских кораблях в Черном и Азовском морях.

Игнат отметил, что страны-партнеры, вероятно, будут поднимать свои истребители, чтобы отправлять их на перехват российских самолетов МиГ в нейтральном воздушном пространстве над Черным морем.

Ранее сообщалось, что Путин "собрался патрулировать" Черное море. Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук ответил на такое заявление российского диктатора. Он отметил, что военные самолеты РФ постоянно находятся над акваторией Черного моря. Для Украины их присутствие в воздухе не является чем-то новым. Поэтому риторика Путина о "патрулировании" моря, скорее всего, является политическим заявлением.

Также Плетенчук уточнил, что дальность пуска ракеты с МиГ-31К составляет около 2 тысяч километров, поэтому патрулирование ими Черного моря выглядит странно. Он отметил, что смысла заходить в акваторию самолетами с этим вооружением нет, если, конечно, такие технические характеристики соответствуют действительности.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.