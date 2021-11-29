УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Сломала бедро и устроила скандал: под Днепром из-за прививки подрались работницы музея

29 ноября 2021, 19:59

Женщина утверждает, что отказывается делать прививки из-за состояния здоровья.

вакцина вакцинация
Вакцинация в Украине / Getty

В Никополе Днепропетровской области в местном краеведческом музее произошла потасовка между работницами, одну из них госпитализировали в больницу. Сейчас стала известна причина конфликта.

Как сообщает местное издание Визит-Венал, инцидент произошел 25 ноября в краеведческом музее Никополя.

Около 13:30 между двумя работницами произошел конфликт, во время которого глава профсоюза ударила 61-летнюю художницу-оформителя. В результате последняя попала в больницу с переломом шейки бедра.

По факту полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.122 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное средней тяжести телесное повреждение).

По словам пострадавшей, причиной потасовки стал ее отказ вакцинироваться от коронавируса. Женщина утверждает, что отказывается делать прививки из-за состояния здоровья.

Реклама

За это ее избила глава профсоюза музея.

Руководитель краеведческого музея отказалась комментировать потасовку между подчиненными.

Читайте также:

viber
Вакцина вакцинация от коронавируса
Сейчас вы просматриваете новость «Сломала бедро и устроила скандал: под Днепром из-за прививки подрались работницы музея». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня 26 ноября 2021: Близнецам – козни недругов, Львам – судьбоносная встречаГороскоп на сегодня 26 ноября 2021: Близнецам – козни недругов, Львам – судьбоносная встреча Гороскоп на завтра 30 ноября 2021: Весам – разочарование, Козерогам – вещие сныГороскоп на завтра 30 ноября 2021: Весам – разочарование, Козерогам – вещие сны Блэкаут на Новый год: украинцев предупредили о веерных отключениях электричестваБлэкаут на Новый год: украинцев предупредили о веерных отключениях электричества В моду на 2022 год входят потрясающие джинсы, способные превратить жизнь в сплошной праздникВ моду на 2022 год входят потрясающие джинсы, способные превратить жизнь в сплошной праздник В Украине отменили льготный тариф на электроэнергию: кому не повезлоВ Украине отменили льготный тариф на электроэнергию: кому не повезло
19:59

Кулеба заявил о готовности видеть Эрдогана посредником между Киевом и Москвой, но есть условие

19:59

Сломала бедро и устроила скандал: под Днепром из-за прививки подрались работницы музея

19:41

В школе на Киевщине мальчика раздели догола при одноклассниках: директор назвал это игройВидео

19:36

Ушла из жизни советская актриса - звезда фильма Угрюм-река

19:26

Зеленский хочет разрешить иностранным военным въезд в Украину - закон уже в Раде

Реклама
19:11

Басков накрасил ногти и сделал новое тату, в Сети ажиотаж: "Коля, не гневи народ"

19:07

Гороскоп на завтра 30 ноября 2021: Весам – разочарование, Козерогам – вещие сныВидео

19:02

Ситуация очень опасная: в ВОЗ заявили о рисках из-за штамма ОмикронВидео

18:57

Названа причина утечки аммиака на Виннитчине

18:33

Ледяной прогноз с мощными снегопадами: украинцев предупредили о резком похолоданииВидео

18:26

В Киеве начали устанавливать главную елку страны: чем будет отличаться этот Новый год в УкраинеВидео

18:24

Альбина Джанабаева показала редкое фото первого сына от Валерия Меладзе

18:16

Как украсить квартиру к Новому году 2022: оригинальные и стильные идеи в год Тигра

18:11

Зеленский призвал наращивать темпы вакцинации в Украине до тех пор, пока не уколется большинствоВидео

18:00

Приметы на 30 ноября: что нельзя делать в день святого Григория и как не попасть в бедуВидео

17:46

Астрологический прогноз на 2022 год: когда утихнет ковид, а люди получат глоток свободы

17:39

В Николаевской области отец зверски убил родного сына, а тело сжегВидео

17:36

Самолет совершил "огненную" посадку: двигатель пылал из-за стаи птиц, врезавшейся в бортВидео

17:34

Ракетная атака по городам: в Украине заговорили о превентивном ударе по РФВидео

17:30

Впервые в истории украинская школьница победила на всемирном конкурсе поэзии

Реклама
17:15

Врач из Украины умер на заработках в Польше: работал на стройке

17:15

Эрдоган – посредник между Зеленским и Путиным: Банковая поддержала инициативу и обратилась к РоссииВидео

17:11

Прогноз на декабрь-2021 от астролога Влада Росса: что можно и чего нельзя делать в этом месяцеВидео

17:08

Тысяча за вакцинацию: в Минцифре объяснили, как будут работать виртуальные карты в "Дії"Видео

16:58

Атака штамма Омикрон: Комаровский рассказал, кто в смертельной опасностиВидео

16:57

Украинская блогерша, оскандалившаяся разводом, показала публике нового бойфренда

16:56

Штамм коронавируса Дельта может исчезнуть: вирусолог назвала причинуВидео

16:53

Звезды сериала Разница в возрасте рассказали о самой яркой авантюре в их реальной жизни

16:43

Более 40 гривен за десяток: цены на яйца в Украине резко взлетятВидео

16:25

Умер мгновенно: в Кривом Роге COVID-пациент выпрыгнул с 8 этажа больницы

16:18

Суд над Саакашвили: политик не признал правосудие Грузии и заявил, что научился терпению в УкраинеВидео

16:01

Самая вкусная закуска за 10 минут: трубочки из лаваша с восхитительной начинкойВидео

15:58

Начальник из ГСЧС застрелил копа: под Черниговом охота закончилась трагедией

15:57

Удар по Украине с четырех направлений: Кулеба назвал "очень мрачной" ситуацию с действиями РоссииВидео

15:55

Какая рыба накапливает ртуть и опасна для тела - ответ диетолога

15:45

Алла Пугачева с кошкой на голове шокировала фанатов сходством с Сергеем Зверевым

15:44

Билана отправляют к психиатру после пьяной выходки на сцене: "ему необходима помощь"Видео

15:43

На Волыни молодой полицейский застрелился в туалете отделения

15:33

Любовный гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря: Львам – авантюры, Водолеям – тайная встречаВидео

15:31

Ждите арктического холода: украинцев предупредили о неожиданной зимней аномалииВидео

Реклама
15:26

Генерал-эксперт рассказал, решится ли Путин зимой на вторжение в Украину

15:21

Что меняется с 1 декабря в Украине: повышение пенсий, зарплат и "Вовина тысяча"

15:19

Инфекционист развеял популярные мифы об ОмикронеВидео

15:13

Как оформить пенсию и субсидии через "Дію": пошаговая инструкция

15:06

Еще полгода "Северный поток-2" не смогут запустить, – посол ГерманииВидео

15:00

Каждый третий – полностью привит от COVID-19: в Украине стремительно растут темпы вакцинацииВидео

14:46

Минздрав ввел самоизоляцию для граждан при въезде в Украину из стран со вcпышками "Омикрона"

14:43

Затащил в заброшенный дом: под Винницей пьяный уголовник изнасиловал 12-летнюю девочку

14:37

"Беларусь в стороне не останется": Лукашенко пригрозил вместе с Россией пойти войной против УкраиныВидео

14:34

В Украине рухнули цены на газ для населенияВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять