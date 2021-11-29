Сломала бедро и устроила скандал: под Днепром из-за прививки подрались работницы музея

Вакцинация в Украине / Getty

В Никополе Днепропетровской области в местном краеведческом музее произошла потасовка между работницами, одну из них госпитализировали в больницу. Сейчас стала известна причина конфликта.

Как сообщает местное издание Визит-Венал, инцидент произошел 25 ноября в краеведческом музее Никополя.

Около 13:30 между двумя работницами произошел конфликт, во время которого глава профсоюза ударила 61-летнюю художницу-оформителя. В результате последняя попала в больницу с переломом шейки бедра.

По факту полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.122 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное средней тяжести телесное повреждение).

По словам пострадавшей, причиной потасовки стал ее отказ вакцинироваться от коронавируса. Женщина утверждает, что отказывается делать прививки из-за состояния здоровья.

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За это ее избила глава профсоюза музея.

Руководитель краеведческого музея отказалась комментировать потасовку между подчиненными.

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