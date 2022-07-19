Смертельный "бизнес": под Бахмутом бойцы ВСУ уничтожили наемников российской ЧВК

ВСУ уничтожили наемников РФ / t.me/romandonik

В Донецкой области бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили наемников одной частных военных кампаний российских оккупантов.

О результативных действиях защитников Украины в своем Telegram рассказал известный волонтер Роман Доник.

По его информации, бойцы ВСУ нанесли поражение врагу в районе Бахмута.

При этом он опубликовал фото с уничтоженными рашистами, а также с трофеями.

Отметим, что на шевронах уничтоженных оккупантов была надпись "Наш бизнес-смерть, и бизнес идет хорошо".

"Жинтельмены удачи" попались бойцам 58 бригады под Бахмутом. Все. "Бизнес удался", - прокомментировал сообщение Доник.

Читайте такжеНа Харьковщине спецназ ВСУ "покрошил" десятки диверсантов РФ: в плену командир вражеской ДРГ

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Харьковской области бойцы разведывательной группы Главного управления разведки Кедр провели спецоперацию по ликвидации российских диверсантов.

В селе Дементиевка Дергачевского района было обнаружено большое подразделение рашистов, размещавшееся в разрушенных зданиях.

Отмечается, что в результате решительных действий украинских защитников 36 оккупантов были уничтожены. Многие рашисты получили ранения разной степени тяжести.

Смотрите онлайн новости Донбасса

Читайте еще: