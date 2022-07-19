Смертельный "бизнес": под Бахмутом бойцы ВСУ уничтожили наемников российской ЧВК

Бойцы ВСУ нанесли поражение результативное врагу в районе Бахмута.
В Донецкой области бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили наемников одной частных военных кампаний российских оккупантов.
О результативных действиях защитников Украины в своем Telegram рассказал известный волонтер Роман Доник.
По его информации, бойцы ВСУ нанесли поражение врагу в районе Бахмута.
При этом он опубликовал фото с уничтоженными рашистами, а также с трофеями.
Отметим, что на шевронах уничтоженных оккупантов была надпись "Наш бизнес-смерть, и бизнес идет хорошо".
"Жинтельмены удачи" попались бойцам 58 бригады под Бахмутом. Все. "Бизнес удался", - прокомментировал сообщение Доник.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Харьковской области бойцы разведывательной группы Главного управления разведки Кедр провели спецоперацию по ликвидации российских диверсантов.
В селе Дементиевка Дергачевского района было обнаружено большое подразделение рашистов, размещавшееся в разрушенных зданиях.
Отмечается, что в результате решительных действий украинских защитников 36 оккупантов были уничтожены. Многие рашисты получили ранения разной степени тяжести.
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