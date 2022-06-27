Снесло мост и развалило дороги: на оккупированный Крым обрушился ураган

Непогода привела к обрушению части моста в Симферополе.
В понедельник, 27 июня, на оккупированный Крым обрушились сильные ливни, что привело к сильному потопу.
Из-за сильных ливней поднялся уровень воды в реке Салгир в пределах Симферополя. Также потоп обрушился на Белогорск.
Так называемый "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов объявил режим чрезвычайной ситуации в Симферополе.
Непогода привела к обрушению части моста в Симферополе. Об этом сообщил сайт Керчь FM. Подобная ситуация наблюдается не только в оккупированном Крыму, но и на территории России.
Но не только Крым но и севере Турции ливень размыл дороги, власти объявили высокий уровень опасности. Об этом сообщил турецкий сайт Hurriyet.
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Автор: Маша Тупченко