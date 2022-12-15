США планируют предоставить Украине комплекты "умных" бомб - The Washington Post

Поставка JDAM станет еще одним важным шагом Вашингтона, чтобы помочь Украине одолеть Россиию.

JDAM / скриншот YouTube

США намерены передать Украине комплекты умных бомб Joint Direct Attack Munition (JDAM). Они могут с высокой степенью точности поражать военные цели

JDAM включает в себя устройства глобального позиционирования для повышения точности и могут быть прикреплены к различным видам оружия и самолетам, пишет The Washington Post.

На данный момент официального одобрения передачи "умной бомбы" от администрации президента США Джо Байдена или от его советников по национальной безопасности не поступало.

Те, кто знаком с вопросом, выступая на условиях анонимности, не сказали, будут ли украинские силы использовать комплекты на самолетах или наземных вооружениях, или какие конкретные системы в арсенале Украины будут поставлены.

"Поставка JDAM станет еще одним важным шагом Вашингтона, чтобы помочь Украине отразить вторгшиеся российские силы, предоставив новый способ нацеливания на российские подразделения и штабы", – пишет издание.

Что такое Joint Direct Attack Munition (JDAM)

Комплект наведения, который превращает неуправляемые бомбы во всепогодные высокоточные боеприпасы. Бомбы, оснащенные JDAM, управляются интегрированной инерциальной системой наведения, соединенной с приемником глобальной системы позиционирования (GPS), что дает им опубликованную дальность действия до 28 км.

Бомбы, оснащенные JDAM, имеют вес от 230 до 910 кг. Система наведения JDAM была совместно разработана ВВС США и ВМС США. При установке на бомбу комплекту JDAM присваивается идентификатор GBU (управляемая бомбовая установка).

Военная помощь Украине

США передают Украине вооружение и боеприпасы в рамках нового пакета военной помощи. Стоимость этого пакета составляет 275 миллионов долларов. Украина получит:

боеприпасы для HIMARS;

средства противодействия беспилотникам;

машины скорой помощи на шасси HMMWV;

медицинское оборудование;

около 150 генераторов;

усиление противовоздушной обороны.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украину уже скоро получит комплексы противоракетной обороны, современную западную бронетехнику и ракетные установки.

"Просто поверьте мне, что очень скоро мы получим и Patriot, и Abrams, и Leopard, и остальное. Это объективное развитие этой войны. Это всё будет на нашей территории", – заявил Подоляк.

9 декабря Германия анонсировала передачу Украине 18 новейших самоходных артиллерийских установок (САУ) RCH 155. Кроме того, в новом пакете военной помощи также 80 пикапов, 7 грузовиков и 90 единиц противодронного оборудования.

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