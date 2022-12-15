"Такого даже в Чечне не было": оккупант в ужасе плачется на невыносимую службу в Украине

Россиянин говорит, что в его взводе уже трое "трехсотых", то есть раненых.

Армия РФ / Генеральный штаб ВСУ, Минобороны РФ

Оккупанты в истерике жалуются на тяжелую службу в армии. Из разговора оккупанта с отцом, который перехватила разведка, он заявляет о невыносимых условиях службы.

"Я знаю, что в Чечне происходило. В Первой, Второй, блин. Но то, что здесь... Такого даже в Чечне не было... Это такой кошмар (ред.)! У всех нервы сдают. Уже не могу!", - плачет оккупант, передает ГУР Минобороны Украины.

Россиянин говорит, что в его взводе уже трое "трехсотых", то есть раненых. По его словам, их оставили на произвол судьбы, связи почти нет. Он с товарищами по оружию сидят на одном месте, а по ним постоянно "работают" минометы, артиллерия, самоходные гаубицы "Краб" ЗСУ.

"Нет никакой контрбатарейной борьбы. Мы здесь сидим неподготовленные", - жалуется оккупант.

Война России против Украины

В The Washington Post ранее опубликовали статью, в которой речь шла о том, что на Западе опасаются затягивания войны РФ против Украины на десятилетие из-за Крымского полуострова. Некоторые политики западного мира считают, что "соглашение по Крыму" может привести к завершению военных действий.

В WP также указали на переживания Запада относительно возможного применения Путиным ядерного оружия в случае попытки армии Украины освободить Крым. Журналисты отметили, что "наследие Путина" может разрушиться после потери Москвой оккупированного полуострова.

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