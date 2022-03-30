Там очень много взрывчатки: в МВД назвали самые опасные районы Киева

Войска россии / Reuters

Российские оккупационные войска загрязнили взрывоопасными предметами около 300 тыс. кв. км, заявил заместитель министра МВД Украины Евгений Енин во время телемарафона.

"Сегодня враг оставляет после себя множество неприятных сюрпризов. По оценкам ГСЧС, общая площадь загрязнения взрывоопасными предметами составляет около 300 тыс. кв. км", – сказал он.

По его словам, наиболее загрязненными взрывоопасными предметами микрорайонами Киева стали Виноградарь и Оболонь.

Читайте такжеБлестящая работа: ВСУ уничтожили "гордость российского ОПК"В целом, с начала войны на территории Украины саперы обезвредили уже более 300 взрывоопасных предметов и одна авиационная бомба, очищено около 14 га территории.

Напомним, российские оккупанты начали минировать территорию Украины противопехотными минами ПОМ-3 "Медальон". Такие случаи были зафиксированы на Харьковщине.

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