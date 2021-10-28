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Тариф на доставку газа рискует серьезно вырасти: в Минэнерго назвали причину

28 октября 2021, 10:20
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Как говорит советница министра энергетики Украины Лана Зеркаль, на данный момент украинская газотранспортная система работает как единый комплекс.

Газ
Тариф на доставку газа рискует серьезно вырасти / УНИАН

Запуск российского газопровода "Северный поток-2", обе нитки которого уже начали заполнять газом, и прекращения транзита газа через Украину скажется на цене за доставку "голубого топлива". Об этом в эфире телеканала "1+1" заявила советница министра энергетики Украины Лана Зеркаль.

Чиновница отметила, что на данный момент украинская газотранспортная система работает как единый комплекс. Если через нее не будет транзита, то содержать систему будут украинские потребители. И это, естественно, немедленно отражается на цене доставки. То есть в квитанциях за распределение газа цена значительно вырастет. Другой вариант — разницу будет покрывать государство. То бишь все равно из бюджета за счет налогов, которые платят украинцы.

Кроме того, Зеркаль уточнила, что данная ситуация может произойти, если украинская ГТС вообще не будет работать на транспортировку газа в Европу. Но Украина без газа не остается даже после запуска "Северного потока-2", подытожила чиновница.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в октябре и ноябре 2021 года газопоставляющая компания Нафтогаз Украины будет поставлять природный газ бытовым потребителям по новой цене.

Согласно решению, Кабинет министров обязал победителя конкурса на поставщика "последней надежды" (Нафтогаз Украины) уравнять цены ППН с текущими ценами НАК на газ для населения и бюджетников.

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