Тарифы Укрпочты "взлетят": когда ждать подорожания

В Украине подорожают услуги Укрпочты / 24 канал

Акционерное общество Укрпочта повысит тарифы на некоторые свои услуги с 1 декабря 2021 года.

Стоимость ряда услуг компании подорожает на 15%, говорится в решении Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

Отметим, что в своем решении НКРСИ утвердила граничные тарифы на универсальные услуги почтовой связи.

В связи с этим уже с 1 декабря 2021 тарифы на услуги компании Укрпошта вырастут в среднем на 15%.

Какие услуги Укрпочты подорожают:

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тариф на пересылку письма, почтовой карточки (приоритетные, массой до 50 г) вырастет на 15% с 13 грн до 15 грн;

тариф на бандероль (приоритетные, массой до 250 г) увеличат на 15% с 19,50 грн до 22,50 грн;

тариф на заказное отправление сверх платы за массу (карточка, письмо, бандероль) вырастет на 16% с 9,50 грн до 11 грн.

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Добавим, что стоимость посылки без объявленной ценности массой до 10 кг в пределах Украины останется на уровне 30 грн за 1 кг — 5 грн.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине могут ввести новые правила на рынке почтовых отправлений, в частности вероятно урегулирование ситуации в сфере почтовых посылок.