Таврии и Славуты начали переделывать в электрокары: сколько стоит отечественная Tesla

В Украине поступили в продажу электромобили ЗАЗ / коллаж Главред

В Украине поступили в продажу электромобили ЗАЗ. В электрокары переделывают старые Таврии и Славуты.

Выпускает необычные новинки не Запорожский автозавод, а небольшое предприятие Kozak EV. Обзор на авто сделали на Youtube-канале предприятия.

В предприятии только превращают авто в электрокары, но машину-донор очевидно придется искать своими силами. Их оснащают электромотором, батареей, зарядным устройством и электрическим обогревателем, интегрированным в печку Таврии/Славуты.

Электрокар Славуты/ скриншот с видео

За отдельную доплату доступна цифровая панель приборов.

Сейчас электрокары ЗАЗ предлагаю в трех модификациях:

С батареей емкостью 12 кВт∙ч: запас хода – 100-130 км, стоимость переделки – $3700

С батареей емкостью 16 кВт∙ч: запас хода – 140-160 км, стоимость переделки – $4400

С батареей емкостью 24 кВт∙ч: запас хода – 230 км, стоимость переделки – $5500

Цена не включает стоимость донора, но если добавить затраты на его покупку, то выйдет, что электромобиль ЗАЗ стоит примерно 5-7 тыс. долларов.