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Тихановская назвала свою самую главную задачу в Беларуси

25 августа 2020, 11:19

Лидер белорусской оппозиции детально высказалась по теме.

Тихановская
Светлана Тихановская / Reuters

Экс-кандидат в президенты Беларуси и лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила ‒ ею уже сформирована команда, которая приступит к работе, если она станет временным главой государства.

Об этом сообщает портал Deutsche Welle со ссылкой на ее интервью.

Светлана Тихановская рассказала, что подобранные ею специалисты помогут ей "в этот сложный период".

"Моя задача состоит в том, чтобы эту команду сплотить, организовать и направить в нужное русло, а именно — на подготовку к новым честным и прозрачным выборам", — заявила она.

Оппозиционный политик Тихановская отметила ‒ Беларусь хотела бы иметь близкие экономические и политические отношения со всеми окружающими странами. Однако главное условие для такого — независимость.

"Это то, что вообще не обсуждается, не продается, и не подлежит никаким комментариям", — заявила Тихановская.

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Напомним, ранее в штабе Светланы Тихановской призвали оппозицию к проведению серии мирных протестов, которые должны поддержать местные власти. Органы местного самоуправления по требованию народа обязаны официально призвать Лукашенко к отставке.

В Германии уже заявили, что режиму Лукашенко приходит конец и попросили официальный Минск воздержаться от жестких мер в отношении народа.

новости Беларуси Светлана Тихановская протесты в Беларуси Александр Лукашенко
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