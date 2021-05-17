Тимошенко появилась в Раде с новой прической и в стильном платье

Юлия Тимошенко пришла в Раду с новой прической / Фото facebook.com/yan.dobronosov

Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко снова привлекла внимание к своей внешности. Нардеп пришла 17 мая в Верховную Раду в новом образе.

В частности, у Тимошенко заметили новую прическу - она уложила волосы в аккуратный низкий пучок, который как раз в моде в 2021 году.

Юлия Владимировна была в стильном платье черного цвета с белыми вставками и белым воротником. Туфли также черного цвета. На руках - аккуратный маникюр.

Юлия Тимошенко в Раде 17 мая 2021 года/ Фото vesti.ua

Юлия Тимошенко в новом образе / Фото vesti.ua

Фото facebook.com/yan.dobronosov

Фото facebook.com/yan.dobronosov

Справка. Юлия Тимошенко – украинский государственный и политический деятель. Народный депутат Украины. Премьер-министр Украины с 4 февраля по 8 сентября 2005 и с 18 декабря 2007 по 3 марта 2010. Вице-премьер-министр Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса.Читайте такжеТимошенко явилась в Раду в новом образе и в массивных ботильонах

Напомним: