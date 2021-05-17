Тимошенко появилась в Раде с новой прической и в стильном платье

Лидер партии Батькивщина снова сменила прическу. В этот раз политик выбрала трендовую укладку 2021 года.
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко снова привлекла внимание к своей внешности. Нардеп пришла 17 мая в Верховную Раду в новом образе.
В частности, у Тимошенко заметили новую прическу - она уложила волосы в аккуратный низкий пучок, который как раз в моде в 2021 году.
Юлия Владимировна была в стильном платье черного цвета с белыми вставками и белым воротником. Туфли также черного цвета. На руках - аккуратный маникюр.
Справка. Юлия Тимошенко – украинский государственный и политический деятель. Народный депутат Украины. Премьер-министр Украины с 4 февраля по 8 сентября 2005 и с 18 декабря 2007 по 3 марта 2010. Вице-премьер-министр Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса.Читайте такжеТимошенко явилась в Раду в новом образе и в массивных ботильонах
Напомним:
- В конце января Юлия Тимошенко также явилась в Верховную Раду в новом образе. Она удлинила волосы и уложила их волнистыми локонами, заколов на затылке в витиеватый узор. В общем, политик выглядела хорошо и молодо для своих лет.
- Позже пластические хирурги стали разбираться, почему резко помолодела Тимошенко.