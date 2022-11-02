'Точка в 'дипломатии шантажа': Ермак о решении Путина вернуться в 'зерновую сделку'

Андрей Ермакспрокомментировал решение Владимира Путина / Офис президента Украины, Reuters

Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал решение РФ вернуться в "зерновую сделку" после неудачной попытки шантажа.

Он считает, что события вокруг зерновой инициативы и безопасного "коридора" по Черному морю ставят точку в многолетней "дипломатии шантажа", которую проводила Россия. Свое мнение глава ОП высказал в Telegram.

Он также уверен в том, что такая позиция РФ является проигрышной в международной повестке.

"В геополитическом плане то, что произошло в эти дни, ставит точку на многолетней дипломатии шантажа, которую проводила Россия. А другой дипломатии там не знают, поэтому в современном мире они и проигрывают", - добавил Ермак.

Ранее Владимир Путин заявил, что Минобороны РФ получило информацию от турецкой стороны, что Украина не будет использовать каналы "зерновой сделки" для военных целей.

Путин заявил, что РФ возобновляет участие в "зерновой сделке", но сохраняет право выйти из сделки, если Украина нарушит свои обязательства.

При этом он подчеркнул, что Россия не будет препятствовать в будущем поставкам зерновых с территории Украины в Турцию.

Как известно, совсем недавно в РФ заявили о выходе из "зерновой сделки".

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