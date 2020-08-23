Трамп поздравил Украину с Днем независимости

Трамп поздравил Украину / Reuters

Президент США Дональд Трамп поздравил украинцев с 29-й годовщиной независимости Украины.

Как сказано в сообщении Офиса президента, американский лидер упомянул в поздравлении, адресованном на имя президента Владимира Зеленского, а вызовах, с которыми довелось столкнуться украинскому государству за годы независимости.

"Я горжусь, что США предоставили более 41 млн долларов помощи Украине в борьбе с вирусом и его экономическим влиянием. Этот День Независимости также является важным празднованием, поскольку Украина смело продолжает противостоять российской агрессии. Я аплодирую вашим усилиям по мирному прекращению конфликта, инициированного Россией на востоке Украины", — говорится в поздравлении президента Соединенных Штатов.

По словам главы Белого дома, США в будущем будут поддерживать целостность Украины и государственный суверенитет, а также возвращение контроля над всей территорией, включая Крым.

"Свободная и независимая Украина движется вперед благодаря своей демократии, процветает. США настойчиво поддерживают реформы в Украине, мы поддерживаем всех украинцев — в правительстве, бизнесе или в гражданском обществе, — чьи усилия способствуют верховенству закона, экономическому росту, привлекают иностранные инвестиции и ускоряют евроатлантическую интеграцию Украины", — подчеркнул президент США.