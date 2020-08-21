Празднование Дня Независимости 2020: как пройдет и куда пойти

Самые интересные мероприятия на День Независимости Украины 2020 – где и во сколько они пройдут, выяснил Главред.
Мероприятия ко Дню независимости Украины 2020 в Киеве перенесут с Крещатика и Майдана на Михайловскую и Софийскую площади.
Именно здесь Кабмин решил праздновать День Независимости Украины 2020 – то есть во время карантина.
Ключевым событием станут торжества на Софийской площади. Здесь президент Владимир Зеленский вручит награды бойцам Вооруженных сил Украины и ветеранам АТО и ООС во время их торжественного построения. Перед этим гарант возложит цветы к Кресту Героев Небесной сотни и почтит память павших защитников Украины у стены памяти Михайловского собора.
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День Независимости 24 августа – куда пойти в Киеве
Парад на День Независимости 2020 – Марш защитников Украины
Где пройдет и когда: парк Тараса Шевченко, 24 августа.
Начало в 09:00. Участники шествия пройдут маршем от парка Шевченко до Майдана Независимости.
Напомним, в последний раз парад ко Дню Независимости Украина провела в 2018 году – видео парада ниже:
Bouquet Kyiv Stage
Где пройдет и когда: двор Софии Киевской, 20-25 августа.
Программа фестиваля предусматривает около 40 мероприятий, часть из них будет транслироваться онлайн.
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Фестиваль Киновернисаж под открытым небом
Где пройдет и когда: парк Тараса Шевченко, до 15 сентября.
Начало просмотров в 21:00.
Open Air фестиваль Кримский дом объединяет сердца
Где пройдет и когда: Национальный музей народной архитектуры и быта Украины Пирогово, 23 августа.
В программе – выступления известных крымскотатарских коллективов, в том числе вокальной группы Ad libitum, этно-ансамбля Мусафир, джазового трио Усеина Бекирова и других. Также пройдут мастер-классы по мастерству кофеварения, по гончарному искусству от Рустема Скибина, мастер-классы вышивки.
Цена – стоимость входного билета в Пирогово.
Концерт классической музыки Сlassic Picnic
Где пройдет и когда: парк Тараса Шевченко – 24 августа.
В этом году любителей классики ждет особый формат: они смогут посмотреть записи коллективов на большом экране в парке Тараса Шевченко, на официальной странице в Facebook и на сайтах партнеров события.
В концерте приняли участие такие коллективы, как Национальный академический симфонический оркестр Украины, Национальная заслуженная академическая капелла Украины Думка, Львовская национальная филармония и другие.
BRO! Fest: GREEN GREY, ВВ, Скрябин, YURCASH и другие
Где пройдет и когда: Гостиничный комплекс Братислава – 24 августа.
Green Grey, Скрябін, ВВ, Табула Раса, YURCASH, DJ Толя Місячні Транбоны и другие обещают большой концерт ко Дню Независимости, который продлится 6 часов.
Онлайн-концерт Океана Ельзи
Где пройдет и когда: YouTube, Facebook, телеканал Украина – 24 августа.
Океан Ельзи обещает концерт онлайн. Начало в 23:00. В программе – старые и новые хиты группы.
Забег в вышиванках
Где пройдет и когда: ВДНГ – 24 августа.
Длина дистанции от 100 м до 21,1 км – как для маленьких участников, так и для опытных спортсменов. Предварительная регистрация обязательна.
Выставка цветов ко Дню Независимости
Где пройдет и когда: Певческое поле – до 13 сентября.
На Певческом поле высадили более 300 тысяч цветов в форме Белоснежки и семи гномов, Angry Birds, Жасмин, Алладина и Джина, волшебных фей, и других героев.
Парусная регата на День Независимости 2020
Где пройдет и когда: Залив Собачье Устье и яхт-клуб Riviera Riverside Marina – 24 августа.
За таким состязанием будет интересно как наблюдать со стороны, так и принимать в нем участие.