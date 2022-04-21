Требовали признаться, что он из Азова: в Мариуполе оккупанты неделю пытали студента током

Оккупанты жестоко пытали студента Мариупольского государственного университета электрическим током / Коллаж Reuters, pixabay.com

Российские оккупанты продолжают совершать военные преступления в Украине. В Мариуполе путинские захватчики пытали студента третьего курса Мариупольского государственного университета Гусейна Абдуллаева. К счастью, парень выжил и рассказал историю из плена.

Россияне издеваются не только над украинцами, но и над гражданами других стран, рассказала уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в своем Telegram-канале.

Гусейн Абдуллаев попал в плен к оккупантам 17 марта при попытке покинуть город. Его задержали на одном из блокпостов недалеко от города Бердянск.

Почти месяц парень подвергался жестоким пыткам со стороны оккупантов. Абдуллаева раздели до нижнего белья и искали патриотические татуировки. Сразу после этого его в наручниках отвезли в СИЗО.

Парень рассказал, что неоднократно подчеркивал свое гражданство Азербайджана и показывал документы. Однако оккупанты с помощью эклектического тока пытались выбить признание в том, что он был военным батальона Азов.

Пытку электрическим током россияне остановили только через 5–6 дней до того, как была достигнута договоренность об освобождении парня из плена. Однако оккупанты продолжили жестоко избивать гражданина Азербайджана.

После освобождения из плена Абдуллаев рассказал, что слышал крики других камер, где пытали людей, и звуки выстрелов.

Людмила Денисова напомнила, что террор, жестокое и унизительное обращение с мирными жителями на оккупированных территориях – это военное преступление и нарушение норм Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

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Как сообщал Главред, под Мариуполем после трехдневных пыток российскими оккупантами погиб Евгений Баль - капитан первого ранга, писатель и журналист.

Украинского писателя-ветерана жестоко избили. Он не смог прийти в себя после пыток — его сердце остановилось 2 апреля. До своего 79-летия он не дожил 6 дней.

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