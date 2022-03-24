У Путина есть запас прочности и времени, он будет продолжать уничтожать города - советник главы МВД

Путин будет играть на тактику продолжения уничтожения городов / Reuters

Президент России Владимир Путин не смог осуществить свои планы в Украине и принял решение, что может долго ждать. Причем несмотря на убытки, запас прочности у главы Кремля довольно большой.

Такое мнение в эфире 24 канала озвучил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

"У него (Путина, – ред. ) есть запас прочности и времени", – подчеркнул Денисенко.

За неделю фонд национального благосостояния России "похудеет" на 20 миллиардов долларов. Однако там остаются еще 140 миллиардов долларов.

Также, по словам советника главы МВД, российское общество в целом раскололось на несколько "лагерей":

30% – против войны;

30% – при любых обстоятельствах будут поддерживать войну и Путина;

30% – не знают, какую сейчас сторону им выбрать.

"Это дает Путину определенное время. Он будет играть на тактику продолжения уничтожения городов", – считает Денисенко.

Как сообщал Главред, советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович назвал сроки победы Украины над российским оккупантами.

"Конец апреля - начало мая. Я думаю, что это будет такая промежуточная победа, когда мы поймем, что мы их бьем, и они ломаются", - сказал Арестович.

Читайте такжеВойна может затянуться на год: эксперт по РФ рассказал, как вынудить Путина вывести войска из УкраиныТем временем в США секретная группа экспертов по национальной безопасности под названием "Команда тигров" прорабатывает возможные сценарии реагирования на случай того, если президент страны-агрессора Владимир Путин применит ядерное оружие и нападет не только на Украину, но и на другие страны.

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