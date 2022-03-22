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Когда закончится война и Украина отпразднует победу: Арестович озвучил сроки

22 марта 2022, 23:58

Когда предположительно Украина отпразднует победу над российскими оккупантами.

Арестович
Арестович / Офис президента

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович назвал сроки победы Украины над российским оккупантами.

"Конец апреля - начало мая. Я думаю, что это будет такая промежуточная победа, когда мы поймем, что мы их бьем, и они ломаются", - сказал Арестович в эфире информационного телемарафона.

По словам Арестовича, возможно, это не будет означать прекращения боевых действий, но всем будет понятно, что это конец их военным потугам.

Также Арестович рассказал, какова вероятность участия белорусской армии в войне России против Украины.

"15-20% (вероятность того, что Александр Лукашенко примет решение об участии в этой войне). По нашим данным и по данным белорусской стороны, которую мы знаем от оппозиции, например, более 60% белорусских военнослужащих не желают никоим образом участвовать в конфликте с Украиной. Конечно, если им прикажут, они люди военные, они перейдут границу, часть даже будет воевать. Но мне кажется, эта часть, которая будет воевать, даже получить военный опыт не успеет", - сказал Арестович.

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Планы Беларуси по военному вторжению в Украину

В Генштабе Вооруженных сил 20 марта рассказали о том, что военное командование обнаружило признаки подготовки армии Беларуси к вторжению в Украину. По данным украинских военных, большинство белорусов против войны с украинцами, поэтому если Лукашенко пойдет на такой сценарий, он допустит роковую ошибку.

Советник главы МВД Вадим Денисенко полагает, что сценария военного вторжения Беларуси в Украину исключать нельзя. По его мнению, Путин настаивает на войне Лукашенко с Украиной, однако самопровозглашенный президент республики воевать пока не готов.

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