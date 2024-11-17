В Сумах прилет по жилому микрорайону, есть погибшие: РФ запустила баллистическую ракету

17 ноября страна-агрессор Россия жестоко атаковала гражданскую инфраструктуру в Сумах.

https://glavred.info/ukraine/u-sumah-prilit-po-zhitlovomu-budinku-ye-zagibli-rf-zapustila-balistichnu-raketu-10615112.html Ссылка скопирована

РФ атаковала Сумы / коллаж: Главред, фото: Главред

Вечером 17 ноября страна-агрессор Россия атаковала Сумы баллистической ракетой. В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока. В результате удара произошло попадание в многоэтажку.

Впоследствии секретарь Сумского горсовета Артем Кобзарь сообщил о серьезных повреждениях многоквартирного дома и раненых. Сейчас работники ГСЧС и Национальной полиции эвакуируют людей.

Как сообщает корреспондент Главреда, рядом с местом прилета расположены два детских сада и жилые дома. Все дома, которые вокруг, остались без окон после мощного удара.

видео дня

По данным местных СМИ, по состоянию на 22:10 известно о по меньшей мере 7 погибших.

Также в Сумской ОГА сообщили, что штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации разворачивает свою работу в ДОУ № 9. Все, кому нужно место переночевать, могут подходить к садику 9. Также автобусами будут развозить людей к местам ночлега.

По состоянию на 22:20 известно о 8 погибших, среди которых 1 ребенок, и 10 раненых в результате ракетного удара по густонаселенному жилому микрорайону. Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что после атаки РФ по Сумах известно о погибших и раненых, среди которых есть дети. Все необходимые службы уже на месте, проводится спасательная операция.

"Ракетный удар по девятиэтажному дому в Сумах. Все необходимые службы уже на месте, проводится спасательная операция. На сейчас известно о погибших и раненых, среди которых есть дети. Мои соболезнования семьям и близким. Преступник должен понести наказание за убийства невинных людей", - отметил Зеленский в Telegram.

Зеленский отреагировал на обстрел Сум / скриншот: Telegram

Смотрите видео о том, как Россия атаковала Сумы:

Атака РФ по Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что 17 ноября страна-агрессор устроила ракетный террор по территории Украины. Взрывы раздавались во многих областях.

Известно, что оккупанты запустили более 200 ракет и дронов для атаки по Украине. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что всего было зафиксировано 210 воздушных целей. Россияне запустили 90 беспилотников и 120 ракет. Враг поднял в небо 7 стратегических бомбардировщиков.

Впоследствии РФ запустила Кинжалы по Украине. В нескольких областях Украины были зафиксированы мощные взрывы. Известно, что в ночь на 17 ноября было зафиксировано 23 вражеских бомбардировщика РФ в воздухе. Около 6:30-7:00 крылатые ракеты вошли в воздушное пространство Украины.

Утром под ударом РФ оказалась столица Украины. Россияне массированно запустили по Киеву ракеты и дроны - в центре города произошли прилеты по жилым домам. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пострадавших и повреждениях.

Больше важных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред