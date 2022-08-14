У Зеленского отреагировали на решение Польши прекратить выдачу виз россиянам

Андрей Ермак / Офис президента

В Польше планируется разработать механизм, который позволит прекратить выдачу виз гражданам России.

Как написал глава Офиса президента Андрей Ермак, это позволит россиянам поскорее вернуться в "мечтаемый СССР".

"Польша также присоединяется к решению Финляндии, Эстонии, Латвии и Дании в их попытке ввести общеевропейский запрет на выдачу туристических виз для россиян. Визовый бан наступает на Россию. Мечтаемый ими СССР уже близко", - подчеркнул Ермак.

Запрет выдачи виз россиянам

Отметим, что в Польше поддерживают дальнейшее введение санкции против государства-оккупанта и работают над тем, чтобы разработать механизм, позволяющий прекратить выдачу виз россиянам.

Заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик подчеркнул, что в Европейском союзе есть большие страны, которые выступают против того, чтобы россиянам перестали выдавать визы. В частности, это – Германия, Франция и Нидерланды.

Вавжик подчеркнул, что поэтому Польша самостоятельно работает над тем, чтобы ограничить выдачу шенгенских виз россиянам.

Напомним, ранее в интервью The Washington Post президент Владимир Зеленский призвал Запад запретить въезд всем российским путешественникам. Президент выразил мнение, что санкции, которые уже наложены на Россию, являются "слабыми" по сравнению с закрытием границ для российских граждан на один год и полным эмбарго на покупку российских энергоносителей.

Читайте также: