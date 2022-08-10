Полная изоляция: россиянам хотят запретить посещать Европу

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ЕС и странам G7 необходимо запретить выдачу виз россиянам.
Министры стран Европейского союза обсудят вопрос запрета выдачи шенгенских виз россиянам.
Как сообщил журналист Радио Свобода Рикардо Йозвяк в Twitter, это может произойти в конце текущего месяца.
По его словам, запрет выдачи виз гражданам РФ министры Евросоюза обсудят на встрече в Праге, которая состоится в конце августа. Однако журналист считает, что страны ЕС, вероятно, не смогут прийти к согласию.
"На данный момент маловероятно, что ЕС в целом совместно согласится прекратить выдачу туристических виз россиянам, но, как и в случае со многими санкциями ЕС против России в этом году, "все возможно"", - добавил Йозвяк.
Позиция Украины
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ЕС и странам G7 необходимо запретить выдачу виз россиянам. Сначала они должны научиться уважать международные границы.
"Я призываю все страны ЕС и G7 прекратить выдачу виз россиянам. Президент Украины Владимир Зеленский совершенно правильно настаивает на этом. Россияне подавляющим большинством поддерживают войну в Украине. Их надо лишить права пересекать международные границы, пока они не научатся их уважать", - пишет Кулеба.
Визовый режим с РФ
Официальный Киев с 1 июля 2022 года вводит визовый режим для граждан России. Такое решение принял Кабинет министров Украины в пятницу, 17 июня.
Украинское государство разрывает соглашение с Москвой о безвизовых поездках граждан в связи с беспрецедентными угрозами своей национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности.
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