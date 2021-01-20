У Зеленского признали, что цену на газ не снизят для всех украинцев

Здание Офиса президента / УНИАН

В Офисе президента Владимира Зеленского прокомментировали ситуацию с ценами на газ для населения в Украине. Сообщается, что глава страны отметил ‒ фиксированная цена в 6,99 гривен за кубометр газа будет установлена далеко не для всех категорий украинского населения.

"Ведь очевидно, что в государстве не может быть тарифной дискриминации, и поэтому все слои населения должны получить понятное тарифное ценообразование. По инициативе главы государства правительство уже наработало инструменты для временного снижения цен на газ для населения до 6,99 гривен за кубометр. Прежде всего это касалось индивидуальных домохозяйств. В то же время определенная часть населения получает услуги по отоплению через Теплокоммунэнерго. Ценообразование на отопление в региональных Теплокоммунэнерго значительно сложнее, а потому цены для населения, получающего отопление через эти структуры, бывают существенно выше", ‒ заявили в ОП.

Именно в условиях сложившейся ситуации с тарифами президент Зеленский дал задание установить социальную справедливость при ценообразовании.

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