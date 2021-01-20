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У Зеленского признали, что цену на газ не снизят для всех украинцев

20 января 2021, 21:28
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В Офисе президента прокомментировали чехарду в стране с тарифами на газ для населения.

Офис президента
Здание Офиса президента / УНИАН

В Офисе президента Владимира Зеленского прокомментировали ситуацию с ценами на газ для населения в Украине. Сообщается, что глава страны отметил ‒ фиксированная цена в 6,99 гривен за кубометр газа будет установлена далеко не для всех категорий украинского населения.

"Ведь очевидно, что в государстве не может быть тарифной дискриминации, и поэтому все слои населения должны получить понятное тарифное ценообразование. По инициативе главы государства правительство уже наработало инструменты для временного снижения цен на газ для населения до 6,99 гривен за кубометр. Прежде всего это касалось индивидуальных домохозяйств. В то же время определенная часть населения получает услуги по отоплению через Теплокоммунэнерго. Ценообразование на отопление в региональных Теплокоммунэнерго значительно сложнее, а потому цены для населения, получающего отопление через эти структуры, бывают существенно выше", ‒ заявили в ОП.

Именно в условиях сложившейся ситуации с тарифами президент Зеленский дал задание установить социальную справедливость при ценообразовании.

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Тарифы на газ новости

  • Премьер-министр Денис Шмыгаль 13 января заявил, что власти приняли решение о государственном регулировании цены на газ на уровне 6,99 гривен за кубический метр. Цена должна действовать на весь текущий срок отопительного периода.
  • В Офисе президента заявили, что государство решило снизить цену на газ для населения на ниже рыночной, вследствие чего украинцам удастся сэкономить до 30% в своих платежках за газ.
  • Министр Кабинета министров Олег Немчинов полагает, что цену на газ для бытовых потребителей снизят лишь на временной основе – до конца отопительного сезона. В дальнейшем стоимость газа может достичь показателя в 12 гривен за кубический метр.
тарифы на газ новости Украины Офис президента
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