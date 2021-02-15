У Зеленского рассказали о серьезных потерях Украины от оккупации Крыма

Кориневич рассказал о проблемах Украины от оккупации Крыма / Офис президента

Постоянный представитель президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич заявил, что за семь лет оккупации Крыма есть угроза для энергетической безопасности Украины и всей Европы.

По его словам, после оккупации Россией Крыма украинские запасы газа на шельфе Черного моря оказались под контролем Кремля.

"Временная оккупация Крыма имеет негативное влияние на вопросы энергетической безопасности как Украины, так и Европы, мира в целом. Российская Федерация, совершив временную оккупацию Автономной Республики Крым и города Севастополь, национализировала ключевое украинское предприятие, нашу собственность "Черноморнефтегаз", которая имела собственный флот, собственные производственные базы, хранилища газа, установки, в частности новейшие, которые были произведены только в 2010 году", - отметил постпред.

По его словам, Украина временно не может использовать свой актив, который мог бы стать альтернативой российскому газу.

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"В частности, перед оккупацией в 2013 году уже были заключены соглашения о разделе продукции по разработке со Скифского месторождения на шельфе Черного моря, это недалеко от Крымского полуострова, от Севастополя. В таких разработках были заинтересованы иностранные инвесторы, они готовы были вкладывать инвестиции в это дело. И газ с черноморского и азовского шельфа должен рассматриваться как возможная альтернатива российскому. В целом газ на азовском и черноморском шельфе составляет около половины всех запасов традиционного природного газа на территории Украины", - подчеркнул Кориневич, передает телеканал Украина 24.

Также представитель президента заявил, что эту проблему нужно поднимать на международной арене.

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