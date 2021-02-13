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В Крыму ответили США "на их языке" о возвращении полуострова Украине

13 февраля 2021, 22:21
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Роман Чегринец прокомментировал заявление Родни Хантера.

Крым, Украина
В Крыму прокомментировали заявление представителя США / УНИАН

Американской стороне следует вывести военный контингент из различных стран и вернуть исконно индейские территории, заявил сопредседатель расположенной в захваченном РФ Крыму "Ассамблеи славянских народов крымского региона" Роман Чегринец.

Таким образом он прокомментировал слова представителя постпредства США при ООН Родни Хантера на заседании Совета безопасности ООН, что Вашингтон никогда не признает Крым российским и не снимет санкции с РФ до тех пор, пока она не изменит курс, пишет РИА Новости.

"Хочется ответить США на их языке. Может, они так быстрее поймут. Во-первых, США немедленно должны прекратить свою агрессию против коренного населения Америки и освободить незаконно захваченные исконно индейские земли", - сказал он.

"Во-вторых, срочно вывести американский военный контингент из тех стран, куда они вошли без приглашения. В-третьих, осознать, что время однополярного мира подошло к концу", - добавил Чегринец.

Он отметил, что в отношении США уже давно необходимо ввести контрсанкции. "Не надо спускать оскорбления в адрес Крыма и России", - подчеркнул сопредседатель ассамблеи.

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Возвращение Крыма в Украину

  • 1 февраля было опубликовано интервью президента Украины Владимира Зеленского американскому телеканалу HBO, в котором политик заявил, что если бы он был главой государства в 2014 году, Киев не допустил бы аннексии Крыма и дальнейшей войны на Донбассе. По его словам, в декабре 2019 года на переговорах в Париже он удивился, почему в рамках Нормандского формата никто не обсуждает вопрос возвращения полуострова в состав Украины.
  • Как полагает бывший глава МИД Украины, дипломат Константин Грищенко, ситуация с возвращением Крыма останется сложной даже в том случае, если в России поменяется власть. Высказывания российского оппозиционера Алексея Навального о статусе полуострова являются тому подтверждением.

Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе

В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.

В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

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